Dua negara peringkat teratas Asia Tenggara akan bertarung dalam pertarungan epik leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Timnas Vietnam akan menghadapi Timnas Thailand di Stadion Nasional Singapura, Kamis 23 Desember nanti malam.Laga nanti menjadi ujian sesungguhnya bagi juara bertahan Vietnam yang akan menghadapi Thailand, raksasa kawasan yang sudah lima kali menjuarai ajang Piala AFF. Dari catatan kedua tim, Vietnam (2 kali juara) dan Thailand (5 kali juara), bisa jadi ini semifinal beraroma final kepagian di ajang Piala AFF 2020.Sebelum laga, pelatih kedua tim saling melontarkan pujian. Apalagi dua kesebelasan memang terus bersaing menjadi yang terkuat di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.Pelatih Vietnam Park Hang-seo sangat menghormati lawannya dalam persiapan, meskipun ia menantang Thailand untuk mencoba dan menemukan cara untuk menghancurkan pertahanan yang tidak kebobolan satu gol di babak penyisihan grup.“Thailand selalu menjadi pesaing utama untuk memenangkan Piala Suzuki, mereka adalah tim yang kuat dengan kualitas tinggi dan sementara kami perlu menemukan solusi untuk mencoba dan mencetak gol melawan mereka, mereka juga harus menemukan cara untuk mencetak gol melawan kami,” kata pria asal Korea itu, seperti dilansir www.affsuzuki.cup.com.Park juga menyinggung fakta bahwa pelatih Thailand, Alexandre Polking, memiliki pengalaman melatih di level klub di Vietnam, di mana ia sebelumnya bertanggung jawab atas Ho Chi Minh City FC.“Kami tidak perlu khawatir tentang itu seperti di masa lalu, tetapi, sementara dia mungkin memahami para pemain Vietnam, kami juga memahami karakteristik tim Thailand karena kami telah bermain melawan mereka berkali-kali.”Pelatih Thailand Alexandre Polking, juga berpendapat bahwa Vietnam memiliki keunggulan yang jelas atas negara lain di turnamen.“Saya tidak berpikir mantra saya cukup lama tetapi saya pasti melihat betapa kerasnya para pemain bekerja dan saya tahu kualitas yang mereka miliki,” kata ahli taktik asal Brasil itu.Tekanan menurut Polking ada di dua kubu. The Golden Star sebagai juara bertahan, di babak penyishan Grup B belum kebobolan sama sekali.“Mereka adalah juara bertahan dan kami memiliki gelar terbanyak dari negara mana pun sehingga ada tekanan besar pada kedua negara dan saya yakin itu akan menjadi pertandingan yang sangat menarik antara dua tim yang bagus."“Kami berharap menguasai bola untuk waktu yang lebih lama dan Vietnam bertahan dengan baik, tetapi kami akan terus memainkan sepak bola menyerang, sambil berhati-hati dalam transisi, karena inilah yang bekerja dengan baik dengan para pemain yang kami miliki.”Jelang laga leg pertama semifinal Piala AFF 2020 antara Vietnam dan Thailand, ini akan menjadi pertemuan ke 27 di seluruh ajang. Tim Gajah Putih masih superior dengan 15 kali kemenangan. Vietnam hanya menang 3 kali. Sisanya 8 laga berakhir imbangDi ajang Piala AFF, rekor pertemuan kedua negara juga masih didominasi Thailand. Dari 9 pertemuan, Thailand mencatatkan 5 kemenangan. Sementara The Golden Star, julukan Vietnam, hanya mampu memenangkan 2 laga. Sisanya dua laga, berakhir imbang.Thailand vs Vietnam 4-2 (13 September 1996)Vietnam vs Thailand 3-0 (3 September 1998)Vietnam vs Thailand 0-4 (27 Desember 2002)Vietnam vs Thailand 0-2 (24 Januari 2007)Thailand vs Vietnam 0-0 (28 Januari 2007)Thailand vs Vietnam 2-0 (6 Desember 2008)Thailand vs Vietnam 1-2 (24 Desember 2008)Vietnam vs Thailand 1-1 (28 Desember 2008)Thailand vs Vietnam 3-1 (30 November 2012)