Dari Benzema Hingga Arrigo Sachi, Inilah Daftar Pemenang Penghargaan UEFA Awards 2021/2022

Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan Individu UEFA 2021/2022:

Selain mengundi tim-tim yang akan bertarung di babak grup, UEFA juga mengumumkan daftar pemenang penghargaan UEFA Awards 2021/2022 dalam acara drawing fase grup Liga Champions 2022/2023, Kamis (25/8) lalu.Dalam acara yang digelar di Istanbul, Turki, UEFA mengumumkan pemenang penghargaan individu yang terbagi dalam empat kategori, yakni pemain terbaik pria, pemain terbaik wanita, serta pelatih terbaik pria dan pelatih terbaik wanita. Satu penghargaan spesial juga diberikan, yakni president award.Kita mulai dari pemenang penghargaan pemain terbaik pria 2021/2022. Seperti sudah diprediksi, Karim Benzema terpilih sebagai pemenang usai menyisihkan Kevin De Bruyne (Manchester City) dan rekan setimnya di Real Madrid, Thibaut Courtois.Benzema berhak menerima penghargaan UEFA Men's Player of the Year 2021/2022 berkat kesuksesannya membawa Madrid juara La Liga dan Liga Champions. Ia total mencetak 42 gol musim lalu (15 di Liga Champions dan 27 gol di kompetisi domestik).Hegemoni Real Madrid kian kentara setelah Carlo Ancelotti terpilih sebagai pelatih terbaik, menyisihkan dua pelatih Premier League, Jurgen Klopp (Liverpool) dan Pep Guardiola (Manchester City). Don Carletto meraih poin 526 poin, diikuti Klopp di tempat kedua (210 poin) dan Guardiola yang mendapatkan dukungan sebanyak 108 poin.Ancelotti terpilih sebagai UEFA Men's Coach of the Year award 2021/2022 berkat kesuksesannya memberikan double winners buat El Real. Khusus di Liga Champions, Don Carletto jadi satu-satunya pelatih yang punya empat trofi si Kuping Besar. Dua bersama AC Milan (2002/2003 dan 2006/2007) dan sisanya di Madrid (2013/2014 dan 2021/2022).Beralih ke bagian wanita, Sarina Wiegman terpilih sebagai pelatih wanita terbaik usai menyisihkan pelatih tim putri Lyon, Sonia Bompastor dan Martina Voss-Tecklenburg pelatih timnas wanita Jerman dalam sistem voting. Sarina meraih 200 poin, unggul tipis dari Sonia (94 poin) dan Martina (71 poin).Terpilihnya Sarina sebagai UEFA Women's Coach of the Year 2021/2022 tidak lepas dari suksesnya membawa Timnas wanita Inggris juara Euro 2022 usai mengalahkan Timnas Wanita Jerman di babak final.Untuk kategori pemain, penyerang Barcelona dan timnas wanita Spanyol Alexia Putellas dinobatkan sebagai UEFA Women's Player of the Year award 2021/2022. Dalam voting, Alexia Putellas (97 poin) mengungguli Beth Mead (Arsenal/Inggris) yang mendapatkan 84 poin serta Lena Oberdorf (Wolfsburg/Jerman) dengan 47 poin.Alexia Putellas terpilih sebagai pemain terbaik UEFA 2021/2022 berkat penampilan apiknya bersama Barcelona di mana ia membawa tim wanita Barca juara Liga Spanyol dan lolos ke final Liga Champions wanita. Alexia Putellas tampil brilian dengan koleksi 34 gol musim lalu.Penghargaan ini makin terasa spesial karena ini adalah kali kedua secara beruntun Alexia Putellas dinobatkan sebagai pemain terbaik putri UEFA. Pada tahun lalu (2020/2021), Putellas juga memenangi penghargaan ini usai menyisihkan dua rekan setimnya di Barcelona, Jenni Hermoso dan Lieke Martens.Alexia Putellas mencatatkan rekor sebagai pemain pertama yang sukses meraih penghargaan UEFA Women’s Best Player of the Year secara beruntun. Ia menyamai rekor Pernille Harder asal Denmark yang juga mengoleksi dua gelar pemain terbaik wanita UEFA. Namun, Pernille Harder meraihnya tidak secara beruntun.Di luar empat penghargaan individu di atas, UEFA juga memberikan penghargaan spesial, yakni President’s Award yang diberikan kepada pelatih asal Italia, Arrigo Sachi berkat inovasi taktiknya yang tidak terbatas dan filosofi sepak bola yang diterapkannya.“Sangat sedikit orang yang mengubah filosofi permainan (sepak bola) dengan cara yang dikelola Arrigo Sacchi, sehingga olahraga itu sendiri dapat diamati dalam dua era – sebelum dan sesudah Sacchi. Inovasi taktis tak berujung yang dia perkenalkan hari ini adalah fondasi dari setiap pedoman sepak bola, yang dicerminkan oleh generasi pelatih yang telah mengikutinya," ujar Presiden UEFA, Aleksander Ceferin.Arrigo Sachi tidak pernah bermain di level tertinggi dalam sepak bola, tapi dia mengamatinya dengan sangat telaten. Setelah memulai karir kepelatihannya di Serie C, ia percaya sebuah tim harus mendominasi permainan, bermain high pressing dan direct play di mana pemain bergerak bersama dan menawarkan posisi lebih dari yang diminta (pelatih).Visi ini menjadi kenyataan bersama AC Milan pada tahun 1987/88. Sachi membawa Rossoneri memenangkan gelar pertamanya dalam sembilan tahun, diikuti dengan gelar Liga Champions berturut-turut pada tahun 1989 dan 1990, membantu Rossoneri menjadi salah satu tim terbesar dalam sejarah sepak bola.Selain Milan, Sachi juga pernah menukangi sejumlah klub seperti Parma, Atletico Madrid dan Timnas Italia.