Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Arsenal vs Southampton

(PAT)

Jakarta: Sejumlah liga top Eropa akan menggelar pertandingan seru pada Sabtu, 22 April 2023, dini hari WIB. Salah satunya, duel antara Arsenal kontra Southampton di Liga Primer Inggris.Jika menilik papan klasemen, Arsenal rasanya akan lebih diunggulkan pada laga ini. Mengingat, Southampton sedang terpuruk dan menempati posisi terakhir di klasemen sementara musim ini.Namun, Arsenal pantang menganggap remeh. Pasalnya, The Gunners punya rekor yang tidak terlalu bagus ketika menghadapi Southampton, terutama dalam tujuh pertemuan terakhir di seluruh ajang.Dalam periode tersebut, Arsenal baru meraih tiga kemenangan. Sisanya, mereka menelan dua kekalahan dan dua kali imbang.Situasi terkini juga membuat peluang Arsenal meraih kemenangan sedikit diragukan. Sebelum menjamu Southampton, mereka sudah gagal meraih kemenangan sebanyak dua kali beruntun di Liga Inggris.Selain duel kedua tim ini, masih ada pertandingan-pertandingan menarik lainnya yang akan digelar pada Sabtu, 22 April 2023 dini hari nanti. Berikut ini di antaranya:02:00: Arsenal vs Southampton ( link live streaming 01:45: Hellas Verona vs Bologna ( link live streaming 02:00: Espanyol vs Cadiz01:30: Augsburg vs Stuttgart ( link live streaming 02:00: Angers SCO vs Paris Saint-Germain ( link live streaming