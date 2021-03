Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Nanti Malam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Sejumlah pertandingan seru bakal tersaji sejak malam hingga dini hari nanti. Di Liga Jerman, bakal tersaji Der Klasiker antara Bayern Muenchen kontra Borussia Dortmund. Dari lima pertemuan terakhir, Bayern tampil mendominasi. Mereka menang pada empat pertemuan terakhir. Sedangkan Dortmund, mereka mengalahkan Bayern di ajang Super Cup pada 4 Agustus 2019.Melihat posisi di tabel klasemen Bundesliga, Bayern sudah mengemas 52 poin. Mereka unggul jauh dari Dortmund yang bercokol di urutan kelima dengan torehan 39 poin.Laga dini hari nanti juga menjadi adu hebat antara dua mesin gol Robert Lewandowski dan Erling Haaland. Saat ini, Lewandowski masih memimpin dengan torehan 28 gol. Sedangkan Haaland, dia sudah mengantongi 17 gol.Pada pertandingan lain, Juventus akan menghadapi Lazio dalam lanjutan Liga Italia Serie A. Pertandingan nanti diprediksi berjalan sengit. Sebab, kedua klub dalam lima pertemuan terakhir saling mengalahkan.Lalu di La Liga Spanyol, ada Osasuna menghadapi Barcelona. Blaugrana wajib menang untuk mengejar poin dari Real Madrid yang sudah memimpin lima poin.Berikut jadwal lengkap pertandingan sepak bola nanti malam:Liga Primer Inggris19:30 WIB: Burnley vs Arsenal (MOLA TV)22:00 WIB: Sheffield United vs Southampton00:30 WIB: Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers (MOLA TV/NET TV)03:00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Leicester City (MOLA TV/RCTI)Bundesliga Jerman21:30 WIB: Borussia M'Gladbach vs Bayer Leverkusen (MOLA TV)21:30 WIB: Hoffenheim vs Wolfsburg (MOLA TV)21:30 WIB: Freiburg vs RB Leipzig (MOLA TV/NET TV)21:30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Stuttgart (MOLA TV)21:30 WIB: Hertha Berlin vs Ausgburg (MOLA TV)00:30 WIB: Bayern Muenchen vs Borussia Dortmund (MOLA TV)Liga Italia Serie A21:00 WIB: Spezia vs Benevento (BEIN SPORTS 2)00:00 WIB: Udinese vs Sassuolo (BEIN SPORTS 2)02:45 WIB: Juventus vs Lazio (BEIN SPORTS 2)La Liga Spanyol20:00 WIB: Real Valladolid vs Getafe (BEIN SPORTS 1)22:15 WIB: Elche vs Sevilla (BEIN SPORTS 1)00:30 WIB: Cadiz vs Eibar (BEIN SPORTS 1)03:00 WIB: Osasuna vs Barcelona (BEIN SPORTS 1)(ASM)