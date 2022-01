Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Leicester vs Tottenham, Brentford vs Man Utd Inter vs Empoli

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah turnamen dan kompetisi sepak bola top Eropa akan bergulir pada Rabu, 19 Januari malam hari WIB hingga Kamis, 20 Januari 2022 dini hari WIB. Banyak pertandingan seru yang akan tersaji.Duel antara Leicester City kontra Tottenham Hotspur menjadi salah satunya. Kedua tim akan berduel dalam lanjutan Liga Primer Inggris 2021/2022 dan dimulai pada pukul 02.30 WIB.Ini akan menjadi laga yang cukup menarik. Sebab, kedua tim sama-sama mengincar tiga poin untuk bisa menjaga peluang finis di posisi empat besar.Laga tak kalah seru juga terjadi di Liga Inggris. Kompetisi ini juga akan menggelar pertandingan antara Brentford kontra Manchester United pada pukul 03.00 WIB.Pertandingan seru juga bakal digelar di babak 16-besar Coppa Italia 2021/2022. Di turnamen ini, ada duel antara Inter Milan kontra Empoli yang akan digelar pada pukul 03.00 WIB.Berikut jadwal lengkap pertandingan sepak bola pada Rabu, 19 Januari 2022 hingga Kamis, 20 Januari 2022:02:30: Leicester City vs Tottenham Hotspur03:00: Brentford vs Manchester United23:30: Sassuolo vs Cagliari (live TVRI)03:00: Inter Milan vs Empoli (live TVRI)01:00: Celta Vigo vs Osasuna03:30: Valencia vs Sevilla03:00: Real Sociedad vs Atletico Madrid00:30: Hannover 96 vs Borussia Moenchengladbach00:30: RB Leipzig vs Hansa Rostock02:45: Hoffenheim vs Freiburg02:45: Hertha Berlin vs Union Berlin