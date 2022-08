Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Arsenal, Inter Milan, dan Real Madrid Bertanding

(KAH)

Sejumlah laga liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (20-21 Agustus). Beberapa di antaranya terdapat Arsenal , Inter Milan dan Real Madrid yang bakal menghadapi lawannya masing-masing.Arsenal sendiri bakal bertandang ke Stadion Vitality untuk melawan Bournemouth pada lanjutan Liga Primer Inggris. The Gunners tampal lebih diunggulkan karena berstatus sebagai tim papan atas yang punya pemain bintang lebih banyak.Data Soccerway.com juga menunjukkan, Arsenal sudah menang empat kali atas Bournemouth dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi. Mereka juga sedang butuh tambahan tiga poin untuk menyalip Manchester City yang sedang berada di puncak klasemen sementara.Kini, Arsenal bertengger di urutan dua dengan koleksi 6 poin atau hanya kalah selisih gol saja dengan Manchester City. Sementara itu, Bournemouth terpaksa turun ke posisi 11 pada pekan lalu lantaran kalahkan telak dari Manchester City dengan skor 1-4.Beralih ke Italia, terdapat Inter Milan yang bakal menjamu Spezia di Stadion Giuseppe Meazza untuk memainkan pekan kedua Serie A 2022--2023. Tuan rumah yang lebih diunggulkan butuh kemenangan besar demi memperkokoh posisinya sebagai tim papan atas musim ini.Namun, Spezia juga tidak bisa dianggap remeh karena mereka mampu menaklukkan Empoli pada pekan lalu dan sedang mengisi urutan kesepuluh klasemen sementara. Selain itu, Spezia pasti penasaran karena belum pernah menang atas Inter dalam empat pertemuan terakhir.Lanjut ke Spanyol, ada Real Madrid yang akan bertandang ke Stadion Abanca-Balaidos untuk menghadapi Celta de Vigo pada pekan kedua La Liga 2022--2023. Laga ini tampak timpang karena Madrid berstatus sebagai juara bertahan, sedangkan Celta hanya mampu finis ke-11 di klasemen akhir musim lalu.Berikut jadwal lengkap pertandingan liga-liga top Benua Biru nanti malam:18.30 WIB: Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers21.00 WIB: Crystal Palace vs Aston Villa21.00 WIB: Everton vs Nottingham Forest21.00 WIB: Fulham vs Brentford21.00 WIB: Leicester City vs Southampton23.30 WIB: Bournemouth vs Arsenal23.30 WIB: Torino vs Lazio23.30 WIB: Udinese vs Salernitana01.45 WIB: Inter Milan vs Spezia01.45 WIB: Sassuolo vs Lecce20.30 WIB: Borussia Dortmund vs Werder Bremen20.30 WIB: Bayer Leverkusen vs Hoffenheim20.30 WIB: Wolfsburg vs Schalke 0420.30 WIB: Augsburg vs Mainz 0520.30 WIB: Stuttgart vs Freiburg23.30 WIB: Union Berlin vs RB Leipzig22.00 WIB: AS Monaco vs RC Lens02.00 WIB: Olympique de Marseille vs FC Nantes22.30 WIB: Osasuna vs Cadiz00.30 WIB: Mallorca vs Real Betis03.00 WIB: Celta de Vigo vs Real Madrid