Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Juventus vs Inter, Wolverhampton vs City

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan tersaji di Liga-liga top Eropa pada Kamis, 12 Mei 2022, dini hari WIB. Salah satunya adalah pertandingan di Liga Primer Inggris antara Wolverhampton Wanderers vs Manchester City Ini akan menjadi laga krusial bagi kedua tim. City wajib menang untuk menjauhi Liverpool dalam persaingan gelar Liga Inggris musim ini.City sebetulnya masih memimpin klasemen sementara dengan mengoleksi 86 poin. Namun, posisi mereka masih dibayangi ketat Liverpool yang mengoleksi poin yang sama, 86 angka.Baca: Tekuk Aston Villa, Liverpool Kembali Tempel City Sedangkan Wolverhampton butuh tiga poin untuk memperbesar kans finis di posisi tujuh besar sekaligus meraih tiket Liga Konferensi Eropa musim depan. Saat ini, mereka berada di posisi kedelapan klasemen sementara dengan mengoleksi 50 poin dan hanya berselisih lima poin dari West Ham United.Pertandingan seru lainnya juga akan tersaji di Coppa Italia. Turnamen ini akan menggelar laga final antara Juventus vs Inter Milan Bagi kedua tim, gelar di turnamen ini sangat penting. Khususnya Juventus. Mengingat, ini merupakan satu-satunya gelar yang bisa diraih mereka pada musim ini.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming liga-liga top Eropa pada Kamis, 12 Mei 2022 dini hari WIB:01:30: Leeds United vs Chelsea01:45: Leicester City vs Norwich City01:45: Watford vs Everton02:15: Wolverhampton Wanderers vs Manchester CityKlik link live streaming pertandingan Liga Inggris di sini 00:00: Deportivo Alaves vs Espanyol00:00: Osasuna vs Getafe01:30: Sevilla vs Mallorca02:30: Elche vs Atletico MadridKlik link live streaming pertandingan Liga Spanyol di sini 02:00: Juventus vs Inter Milan (live TVRI).