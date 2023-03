Catat! Jadwal dan Link Live Streaming Liga Europa Malam Ini: Sporting vs Arsenal, Man United vs Betis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Keseruan pertandingan di kompetisi Eropa belum berakhir. Setelah Liga Champions, para pencinta sepak bola di Tanah Air bakal disuguhkan laga-laga seru di leg pertama babak 16-besar Liga Europa 2022/2023, Jumat, 10 Maret 2023, dini hari WIB.Duel antara Manchester United kontra Real Betis menjadi salah satunya. Menurut jadwal, laga ini bakal digelar di Stadion Old Trafford mulai pukul 03.00 WIB.Bagi United, laga ini akan menjadi momen penting untuk bangkit. Maklum, Red Devils sedang dirundung duka usai menelan kekalahan memalukan dari rival abadinya, Liverpool dengan skor 0-7 di Liga Primer Inggris, 5 Maret 2023.Namun, bukan hal mudah bagi United untuk meraih kemenangan. Sebab, Betis sedang dalam performa yang cukup oke. Sebelum tandang ke Old Trafford, Betis berhasil meraih tiga kemenangan dan satu kali imbang dari empat pertandingan terakhir.Selain United vs Betis, masih ada laga seru lainnya di leg pertama babak 16-besar Liga Europa. Mulai dari Sporting CP kontra Arsenal hingga duel Juventus vs Freiburg.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming leg pertama babak 16-besar Liga Europa 2022/2023 dini hari nanti:Jumat, 9 Maret 202300:45: Union Berlin vs Union Saint-Gilloise00:45: Bayer Leverkusen vs Ferencvaros00:45: Sporting vs Arsenal (live SCTV)00:45: AS Roma vs Real Sociedad03:00: Sevilla vs Fenerbahce03:00: Juventus vs Freiburg03:00: Manchester United vs Real Betis (live SCTV)03:00: Shakhtar Donetsk vs FeyenoordKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Europa.