Jepang Lolos ke 16 Besar, Anime Blue Lock Jadi Trending Twitter

LE PROJET BLUE LOCK EST REEL ! pic.twitter.com/LFTGL5vlHe — ?????????? ???????? ???? ?? | Anime & Manga (@Medianimes) December 1, 2022

Operation Blue Lock is REAL. BTW Japan vs Spain goals were nearly identical???? pic.twitter.com/EMtMuOZqNC — Connor (@UK_Connorr) December 1, 2022

Jakarta: Anime Blue Lock ramai menjadi perbincangan usai timnas Jepang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Netizen membicarakan gol Jepang ke gawang Spanyol yang mirip dengan anime tersebut. Timnas Jepang keluar sebagai juara Grup E setelah berhasil menang dengan skor 2-1 atas Spanyol setelah terlebih dahulu tertinggal. Dua gol Samurai Biru dicetak oleh Ritsu Doan (menit ke-48) dan Ao Tanaka (menit ke-51).Gol penyeimbang yang dicetak Doan melalui sepakan dari luar kotak penalti dengan kaki kiri Doan mirip dengan tendangan jarak jauh Rensuke Kunigami. Adegan tersebut ada di episode 3. Kunigami melepaskan tendangan jarak jauh kaki kiri yang tak bisa dibendung penjaga gawang.Selain itu, gol kedua Ao Tanaka mirip dengan gol yang dicetak Gin Gagamaru. Gigimaru memanfaatkan tendangan meleset Isagi yang hampir out, namun dengan dengan segenap tenaga ia berhasil menceploskan bola ke gawang.“Bro blue lock is real,” cuit @_nan***.“Gol ini gila! Blue Lock is real,” tulis @swam***.“Operasi Blue Lock adalah NYATA. BTW gol Jepang vs Spanyol hampir identik,” balas @UK_***.Kemenangan Jepang atas Spanyol menjadi kemenangan kedua Jepang dalam lima pertandingan terakhir di Piala Dunia. Pada fase gugur Jepang akan melawan Kroasia pada Senin, 5 Desember 2022.