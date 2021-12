Prediksi Indonesia vs Vietnam: Buang Jauh-jauh Mental Inferior demi Poin Penuh!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan terpengaruh insiden Elkan Baggott

Hiraukan Psywar dari Park Hang-seo

Pelatih Vietnam, Park Hang-seo. (Foto: AFP/Giuseppe Cacace)

Prakiraan susunan pemain Indonesia vs Vietnam:

(ASM)

Bishan Stadium akan menjadi saksi perjuangan Indonesia menghadapi Vietnam dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2020, Rabu 15 Desember 2020. Pelatih Shin Tae-yong berharap anak asuhnya membuang jauh-jauh mental inferior demi poin penuh.Bukan tanpa alasan Shin menginginkan anak asuhnya tampil berani melawan Vietnam. Sebab, Shin melihat performa Malaysia yang dibantai Vietnam 3-0."Memang cukup bisa berpikir seperti itu (Malaysia terlalu menaruh hormat pada Vietnam), tetapi pemain muda kami mempersiapkan diri untuk yang terbaik di lapangan. Untuk itu pemain jangan takut, harus kerja keras, dan bermain maksimal," ujar Shin Tae-yong dikutip laman resmi PSSI."Pastinya Vietnam tim yang baik. Meskipun kalah enam kali di Kualifikasi Piala Dunia, tetapi mereka yang terkuat di Piala AFF 2020," tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut.Shin mengaku, skuat Indonesia tampil kurang memuaskan saat lawan Kamboja dan Laos, meski berhasil mengantongi enam poin. Akan tetapi, Shin menilai performa pemain timnas bersifat fleksibel."Memang bisa berbeda beda gaya permainan kami, terhadap tim yang kami lawan. Kadang performa pertandingan naik dan turun. Kami lebih baik di babak pertama saat melawan Kamboja. Tetapi lawan Loas, kami lebih baik lagi di babak kedua. Situasi pertandingan berbeda-beda," jelas Shin Tae-yong.Shin juga sempat menyinggung bahwa persiapan skuatnya terganggu. Memang, pelatih yang menukangi timnas Korea Selatan di Piala Dunia tidak secara gamblang menyebut faktor apa yang mengganggu. Namun, ada indikasi insiden Elkan Baggott yang harus menjalani karantina yang membuat Shin berkata demikian.Seperti diketahui, Elkan tidak bisa membela timnas Indonesia lantaran harus menjalani karantina sampai 18 Desember. Hal itu lantaran Elkan satu pesawat dengan penderita Covid-19 varian Omicron dalam perjalanan dari London ke Singapura.Kasus itu tentu merugikan bagi Indonesia. Namun, Shin sudah menyiapkan beberapa nama seperti Alfeandra Dewangga, Rizky Ridho, Ryuji Utomo, Fachruddin Aryanto atau Victor Igbonefo.Pelatih Vietnam Park Hang-seo selalu memantau performa Timnas Indonesia. Meski Indonesia mampu mencetak sembilan gol saat lawan Kamboja dan Laos, Park tidak gentar menghadapi Indonesia."Wajar saja, Indonesia sebagai tim lebih kuat bisa menyerang saat menghadapi Kamboja dan Laos. Tetapi, semakin banyak serangan, semakin banyak risiko. Mereka bisa mencetak sembilan gol, tetapi kebobolan tiga gol," ujar Hang-seo dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari Soha, Selasa, 14 Desember 2021."Saya tetap mengapresiasi Laos dan Kamboja. Tetapi, bermain melawan tim unggulan keempat dan kelima ini, Indonesia kebobolan tiga gol. Ini menjadi penilaian buat saya. Saya sangat menantikan Indonesia bermain ofensif," lanjutnya.Pada kesempatan itu, Hang-seo juga memberikan tantangan kepada Indonesia agar menyerang sisi sayap timnya. Tantangan itu dilontarkannya lantaran ia tak terima Vietnam dinilai lemah di sisi sayap."Dan jika mereka mengatakan kami lemah di sayap, katakan saja pada mereka untuk menyerang sisi sayap tim saya. Terima kasih banyak atas informasi yang sangat bagus ini," tutur Hang-seo.Meski Park sesumbar demikian, sepatutnya Indonesia tidak terlalu menghiraukan. Kini, Evan Dimas dan kolega tinggal fokus menjalankan strategi Shin dan berupaya mencetak gol lebih dulu.Indonesia: Muhammad Riyandi; Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan; Rachmat Irianto; Witan Sulaeman, Evan Dimas, Ricky Kambuaya, Irfan Jaya; Ezra Walian.Vietnam: Nguyen Manh; Do Duy Manh, Que Ngoc Hai, Nguyen Thanh Chung; Vu Van Thanh, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Hoang Duc, Nguyen Phong Hong Duc; Nguyen Quang Hai, Phan Van Duc, Nguyen Cong Phuong.08 November 2016 Vietnam vs Indonesia (3-2 uji coba)03 Desember 2016 Indonesia vs Vietnam (2-1 Piala AFF)07 Desember 2016 Vietnam vs Indonesia (2-2 Piala AFF)15 Oktober 2019 Indonesia vs Vietnam (1-3 Kualifikasi Piala Dunia)07 Juni 2021 Vietnam vs Indonesia (4-0 Kualifikasi Piala Dunia)Prediksi: 50 - 50