Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Piala Dunia Malam Ini: Australia vs Denmark, Polandia vs Argentina

Jakarta: Laga terakhir penyisihan grup Piala Dunia 2022 kembali digelar pada Rabu, 30 November 2022 hingga 1 Desember 2022, dini hari WIB. Kali ini, ada empat pertandingan dari Grup C dan Grup D yang digelar.Pertama, laga di Grup D antara Australia vs Denmark di Stadion Al Janoub pada pukul 22.00 WIB. Ini menjadi laga menentukan buat kedua tim. Mereka sama-sama membutuhkan kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak 16-besar.Pada saat bersamaan, duel seru juga akan tersaji ketika Tunisia berhadapan dengan Prancis. Meski Prancis sudah memastikan lolos ke babak 16-besar, laga ini tetap menarik disaksikan.Pasalnya, Prancis masih membutuhkan tambahan poin guna finis sebagai juara Grup D. Sedangkan Tunisia wajib meraih tiga angka untuk bisa meraih tiket ke babak selanjutnya. Namun, sambil berharap Australia kontra Denmark berakhir dengan hasil imbang.Pertandingan tak kalah menarik juga akan tersaji di Grup C. Salah satunya duel antara Polandia vs Argentina. Kedua tim diprediksi akan tampil ngotot demi mengamankan poin sekaligus lolos ke fase gugur.Tugas lebih berat harus diusung Argentina . Mereka wajib meraih kemenangan untuk bisa lolos. Sedangkan Polandia hanya cukup meraih hasil imbang untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya.Misi tiga angka juga bakal diusung dua pesaing Polandia dan Argentina, yakni Arab Saudi dan Meksiko. Kedua tim juga akan saling jegal demi meraih kemenangan dan bisa melangkah ke babak 16-besar.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming Piala Dunia 2022 pada 30 September hingga 1 Desember 2022)Rabu, 30 November 202222:00: Australia vs Denmark22:00: Tunisia vs Prancis (live SCTV & Moji)Kamis, 1 Desember 202202:00: Polandia vs Argentina02:00: Arab Saudi vs Meksiko (live SCTV & Moji)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Piala Dunia.