Jadwal Babak 16 Besar Piala Dunia 2022: Belanda vs Amerika Serikat, Inggris vs Senegal

Jakarta: Laga terakhir di babak penyisihan Grup A dan Grup B Piala Dunia 2022 sudah rampung digelar. Hasilnya, empat tim dari dua grup tersebut dipastikan lolos ke babak 16-besar, yakni Belanda , Senegal, Inggris , dan Amerika Serikat.Dengan kepastian lolosnya keempat tim tersebut, dua laga di babak 16-besar Piala Dunia 2022 sudah ditentukan. Pertama, duel antara juara Grup A, Belanda dengan runner-up Grup B, Amerika Serikat Menurut Soccerway, duel Belanda vs Amerika Serikat dijadwalkan kick off pada 22.00 WIB, Sabtu, 3 Desember 2022.Kemudian, duel juara Grup B, Inggris kontra runner-up Grup A, Senegal . Kedua tim akan bertanding pada pukul 02.00 WIB, Minggu, 5 Desember 2022.Selain keempat tim tersebut, sudah ada tiga tim terlebih dulu yang memastikan diri lolos ke babak 16-besar, yakni Prancis, Brasil, dan Portugal. Namun, ketiga tim tersebut masih harus berjuang hingga laga terakhir untuk menentukan posisi akhir mereka di grup.Belanda menyegel status sebagai juara grup A usai membungkam Qatar pada laga pamungkas babak grup yang digelar Selasa, 29 November. Belanda menang dengan skor 2-0.Cody Gakpo dan Frenkie de Jong menjadi aktor kemenangan buat Belanda. Sebab, gol-gol Belanda dicetak kedua pemain tersebut.Hasil ini membuat Belanda finis di posisi pertama Grup A dengan mengoleksi tujuh poin. Mereka unggul satu poin dari Senegal yang finis di posisi kedua.Adapun posisi kedua berhasil disegel Senegal setelah mengalahkan Ekuador di laga terakhir. Pada laga tersebut, Senegal menang dengan skor 2-1.Sementara itu, status juara Grup B berhasil didapat Inggris. Mereka finis di posisi pertama usai menghantam Wales dengan skor telak 3-0.Marcus Rashford menjadi pahlawan kemenangan buat Inggris. Penyerang milik Manchester United tersebut berhasil menyumbang dua gol untuk Inggris pada laga yang digelar di Stadion Ahmad bin Ali itu. Sedangkan satu gol lainnya dicetak Phil Foden.Dengan kemenangan tersebut, Inggris finis di posisi puncak klasemen Grup B dengan mengoleksi tujuh poin. Sedangkan posisi kedua disegel Amerika Serikat dengan mengoleksi lima poin.Adapun posisi kedua tersebut mampu diraih AS usai menaklukkan Iran dengan skor 1-0. Satu-satunya gol AS diciptakan Christian Pulisic.Berikut jadwal babak 16-besar Piala Dunia 2022 sementara:Sabtu, 3 Desember 202222:00: Belanda vs Amerika SerikatMinggu, 5 Desember 202202:00: Inggris vs Senegal