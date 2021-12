Kumpulan Meme Asnawi Ucap Terima Kasih ke Pemain Singapura yang Gagal Penalti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kumpulan meme momen unik Asnawi-Faris

1. Asnawi-Faris drama Milea

2. Faris sakit hati

3. Asnawi-Faris versi Dagelan

Asnawi hits the twitterland pic.twitter.com/yTMvQKXgci — Dagelan (@butoable) December 26, 2021

4. Asnawi: Will you marry me?

asnawi malem ini :



man of the match ?

meme of the match ? pic.twitter.com/isMTCDaAd7 — helbanjang (@hlmgntng) December 25, 2021

5. Asnawi be like

Jakarta: Nama Asnawi masuk trending topic Twitter dengan 23,9 ribu cuitan hingga Minggu sore, 26 Desember 2021. Asnawi Mangkualam trending lantaran momen unik yang sempat ia pamerkan di semifinal Indonesia vs Singapura pada Piala AFF 2020.Pada menit-menit akhir pertandingan, striker Singapura Faris Ramli mendapat kesempatan menambah skor lewat penalti. Indonesia hampir gigit jari jika tendangan Faris masuk.Keberuntungan malah berpihak pada Indonesia karena tendangan Faris sukses ditepis oleh Nadeo. Kegagalan Faris mengekseskusi penalti menghadirkan momen unik. Tiba-tiba saja Asnawi langsung menghampirinya dan mengucapkan terima kasih."Thank you, thank you so much," ujar Asnawi kepada Faris.Insiden itu justru membuat pemain Singapura terpancing emosi. Hingga akhirnya pada babak perpanjangan waktu, Indonesia berhasil menambah dua gol sekaligus mengamankan tiket ke babak final.Baca: 5 Fakta Menarik Indonesia vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2020 Netizen Indonesia ramai-ramai membuat meme dari momen unik tersebut. Berikut kumpulan meme yang tersebar di media sosial Twitter seperti dilihat Medcom.id: