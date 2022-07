Jadwal Piala AFF U-19 Hari Ini: Nasib Timnas U-19 di Ujung Tanduk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tiga laga pamungkas Grup A Piala AFF U-19 2022 bakal bergulir pada hari ini atau Minggu 10 Juli. Meski demikian, hanya dua laga saja yang masih menentukan nasib ke semifinal.Brunei Darussalam dijadwalkan bertanding lebih dulu melawan Filipina di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada sore hari. Laga ini bisa dibilang hanya adu gengsi karena keduanya sudah dipastikan gagal ke semifinal.Dari empat laga yang telah dilakoni sebelumnya, Brunei dan Filipina selalu kalah dan belum memiliki poin. Namun, Brunei yang sudah kebobolan 20 gol bisa mengubah citranya sebagai juru kunci apabila mampu menundukkan Filipina pada laga nanti.Beralih pada laga selanjutnya, terdapat pertemuan Vietnam vs Thailand dan Indonesia (timnas U-19) kontra Myanmar yang bergulir di lokasi berbeda dalam waktu bersamaan. Itu terjadi guna menjaga sportivitas kepada tiga tim yang masih berpeluang ke semifinal.Seperti diketahui, Vietnam, Thailand dan Indonesia sedang bersaing ketat untuk memperebutkan dua tiket ke semifinal. Namun, Vietnam dan Thailand lebih diuntungkan karena sedang berada di urutan teratas klasemen sementara Grup A.Kini, Vietnam masih memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dan hanya unggul selisih gol saja dengan Thailand yang berada di bawahnya. Sementara itu, Indonesia bertengger di urutan tiga dengan jarak dua angka dari Thailand dan Vietnam.Demi menjaga asa ke semifinal, Indonesia wajib menaklukkan Myanmar sambil berharap laga Vietnam vs Thailand berakhir dengan pemenang atau setidaknya imbang tanpa gol. Sebab, regulasi turnamen memprioritaskan head to head ketimbang selisih gol ketika ada tim yang memiliki jumlah poin serupa pada fase grup.Berikut jadwal lengkap Piala AFF U-19 2022 hari ini, Minggu (10/7):15.00 WIB: Brunei Darussalam vs Filipina (Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi)20.00 WIB: Vietnam vs Thailand (Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta)20.00 WIB: Indonesia vs Myanmar (Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi)