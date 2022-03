Jadwal Sepak Bola Dini Hari Nanti: Liverpool vs Norwich City dan Fiorentina vs Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rangkaian laga lanjutan putaran kelima Piala FA 2021--2022 bakal kembali bergulir pada Kamis 3 Maret dini hari WIB. Salah satunya mempertemukan Liverpool dengan Norwich City di Stadion Anfield.Pertandingan tersebut diprediksi menarik karena keduanya sama-sama berstatus sebagai tim Liga Primer Inggris. Tapi, Liverpool tetap saja lebih diunggulkan karena Norwich sedang menjadi juru kunci di klasemen sementara liga domestik.Rekor pertemuan kedua tim juga menunjukkan Liverpool lebih superior karena selalu menang dalam lima pertemuan terakhir di berbagai kompetisi. Kemudian, The Reds biasanya bisa mencetak lebih dari dua gol ketika menundukkan Norwich.Selain dari Piala FA, terdapat pertandingan semifinal Coppa Italia antara Fiorentina vs Juventus yang diyakini tidak kalah seru. Keduanya sama-sama tim Serie A dan agak berimbang dalam catatan pertemuan atau head to head.Data Soccerway menunjukkan, Juventus hanya mampu menang dua kali ketika jumpa Fiorentina dalam lima pertemuan terakhir. Kemudian, Fiorentina sendiri pernah menang sekali dan dua kali bermain imbang dengan Bianconeri.Fiorentina hanya kalah tipis 0-1 ketika terakhir kali jumpa Juventus di Stadion Allianz pada awal November tahun lalu. Tapi nanti, Fiorentina bakal menjamu Juventus di Stadion Artemio Franchi yang tentu saja menjadi keuntungan bagi La Viola.Selain dua pertandingan di atas, masih ada sejumlah laga menarik lainnya dari lanjutan Coupe de France, DFB Pokal, Copa del Rey, dan La Liga. Berikut jadwal sepak bola top Eropa pada Kamis 3 Maret dini hari WIB:02.15 WIB: Luton Town vs Chelsea02.30 WIB: Southampton vs West Ham United03.15 WIB: Liverpool vs Norwich city3.15 WIB: Nantes vs Monaco00.30 WIB: Hamburg vs Karlsruhe00.30 WIB: Hannover 96 vs RB Leipzig02.45 WIB: Bochum vs Freiburg03.00 WIB: Fiorentina vs Juventus03.30 WIB: Valencia vs Athletic Bilbao03.00 WIB: Mallorca vs Real Sociedad