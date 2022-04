Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pencinta sepak bola kembali disuguhkan pertandingan menarik di liga-liga top Eropa pada dini hari WIB, Kamis, 21 April 2022. Liga Primer Inggris tampaknya akan paling banyak menyedot perhatian lantaran ada duel besar, yakni Chelsea vs Arsenal Duel Chelsea vs Arsenal akan kick-off pada pukul 01.45 WIB. Laga tersebut dapat disiarkan langsung di Mola TV.Ini akan menjadi laga seru. Sebab, kedua tim butuh meraih kemenangan untuk menjaga peluang finis di posisi empat besar guna mendapatkan tiket Liga Champions musim 2022/2023.Saat ini, Chelsea berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 62 poin. Namun, posisi The Blues masih belum terbilang aman karena berjarak lima poin dengan pesaing terdekat, Tottenham Hotspur.Baca: Terungkap! Ajax Coba Halangi Kepindahan Erik Ten Hag ke Manchester United Adapun Arsenal berada di posisi kelima klasemen sementara dengan mengoleksi 54 poin. Mereka masih berpeluang besar untuk menembus posisi keempat karena hanya tertinggal tiga poin dari Tottenham.Laga tak kalah menarik lainnya juga akan tersaji di Coppa Italia. Turnamen ini akan menggelar pertandingan leg kedua semifinal antara Juventus vs Fiorentina Juventus dalam situasi yang sedikit menguntungkan pada laga ini. Mengingat, I Bianconeri berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 pada leg pertama.Dengan hasil ini, Juventus hanya butuh mengincar hasil imbang untuk bisa lolos ke final. Sedangkan Fiorentina butuh meraih kemenangan dengan marjin dua gol untuk melangkah ke babak selanjutnya.Berikut ini jadwal siaran langsung Liga Top Eropa pada Kamis, 21 April 2022:01:45: Everton vs Leicester City (live Mola TV)01:45: Chelsea vs Arsenal (live Mola TV)01:45: Newcastle United vs Crystal Palace (live Mola TV)02:00: Manchester City vs Brighton & Hove Albion (live Mola TV)Rabu, 20 April 202223:45: Udinese vs Salernitana02:00: Juventus vs Fiorentina (live TVRI & Useee Sports)01:45: RB Leipzig vs Union Berlin00:00: Atletico Madrid vs Granada01:00: Celta Vigo vs Getafe02:30: Osasuna vs Real Madrid (live beIN Sports 1)