Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Man City vs Chelsea

Jakarta: Liga-liga top Eropa akan bergulir pada Sabtu, 15 Januari 2022 malam hari hingga Minggu, 16 Januari 2022 dini hari WIB. Pertandingan di Liga Primer Inggris tampaknya bakal paling banyak menyedot perhatian. Sebab, ada laga besar (big match) yang tersaji di kompetisi tersebut.Laga tersebut adalah duel antara Manchester City kontra Chelsea. Ini akan menjadi pertemuan kedua bagi kedua tim di Liga Inggris musim ini.Sebelumnya, pertemuan pertama kedua tim terjadi pada 25 September 2021. Pada laga tersebut, City sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.Berkaca pada fakta itu, laga pada malam nanti akan terasa menarik. Sebab, Chelsea akan mengusung misi balas dendam pada laga ini.Bukan hanya soal dendam. Kemenangan juga sangat penting diraih Chelsea untuk bisa menjaga peluang menjadi juara Liga Inggris musim ini. Mengingat, The Blues sudah tertinggal sepuluh poin dari City.Laga tak kalah menarik juga akan tersaji di Liga Inggris. Kompetisi ini juga bakal menggelar pertandingan antara Aston Villa kontra Manchester United.Laga tersebut juga diprediksi berjalan menarik. Pasalnya, Villa juga membawa misi balas dendam setelah menelan kekalahan dari Red Devils pada ajang Piala FA 2021/2022, 11 Januari 2022. Ketika itu, Villa dikalahkan United dengan skor tipis 0-1.Masih ada pertandingan-pertandingan menarik lainnya yang akan tersaji pada laga malam nanti. Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingannya:19:30: Manchester City vs Chelsea22:00: Newcastle United vs Watford22:00: Norwich City vs Everton22:00: Wolverhampton WanderersMinggu, 16 Januari 202200:30: Aston Villa vs Manchester United (live SCTV)21:00: Sampdoria vs Torino00:00: Salernitana vs Lazio02:45: Juventus vs Udinese (live RCTI)21:30: Wolfsburg vs Hertha Berlin21:30: Union Berlin vs Hoffenheim21:30: Stuttgart vs RB Leipzig21:30: Mainz 05 vs Bochum21:30: Koeln vs Bayern Muenchen00:30: Borussia Moenchengladbach vs Bayer Leverkusen22:00: Mallorca vs Espanyol00:30: Girona vs Rayo Vallecano00:30: Sporting Gijon vs Cadiz03:30: Real Betis vs Sevilla