Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Piala Dunia Malam Ini: Belanda vs Ekuador, Inggris vs Amerika Serikat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Empat pertandingan akan digelar pada laga kedua babak penyisihan Grup A dan Grup B Piala Dunia 2022 , Kamis, 25 November 2022 hingga Jumat, 26 November dini hari WIB. Setidaknya ada dua pertandingan seru yang akan tersaji dalam dua grup tersebut.Pertama, laga di Grup A antara Belanda vs Ekuador di Stadion Internasional Khalifa pada pukul 23.00 WIB. Ini akan menjadi pertandingan seru. Sebab, kedua tim diyakini bakal tampil ngotot guna meraih kemenangan sekaligus mengamankan tiket lolos ke babak 16-besar.Laga tak kalah seru juga akan tersaji ketika Inggris bersua dengan Amerika Serikat pada laga kedua penyisihan Grup B. Bagi kedua tim, kemenangan sudah menjadi torehan wajib demi menjaga peluang lolos ke fase gugur.Terutama untuk Inggris. Jika berhasil meraih kemenangan pada laga nanti, Three Lions pun dipastikan lolos ke babak 16-besar.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming Piala Dunia pada Kamis, 25 November 2022 hingga Jumat, 26 November 2022, dini hari WIB:Kamis, 25 November 202217:00: Wales vs Iran20:00: Qatar vs Senegal23:00: Belanda vs EkuadorJumat, 26 November 202202:00: Inggris vs Amerika SerikatKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Piala Dunia 2022.