Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Piala Dunia Malam Ini: Kroasia vs Belgia, Jepang vs Spanyol

Jakarta: Para penikmat sepak bola kembali disuguhi sejumlah pertandingan seru dalam laga terakhir penyisihan grup di Piala Dunia 2022 pada Kamis, 1 Desember 2022 hingga Jumat, 2 Desember 2022, dini hari WIB. Kali ini, ada empat pertandingan seru yang akan disajikan dari Grup E dan Grup F.Salah satunya adalah laga di Grup E antara Jepang vs Spanyol . Ini merupakan laga menentukan buat kedua tim untuk lolos ke babak 16-besar.Namun, situasi lebih menguntungkan Spanyol. Sebab, mereka berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi empat poin. Mereka pun unggul satu poin dari pesaing terdekat, Jepang (posisi kedua) dan Kosta Rika (posisi ketiga), serta tiga poin dari Jerman (posisi keempat).Berkaca pada situasi tersebut, Spanyol hanya butuh meraih hasil imbang untuk bisa lolos ke babak 16-besar. Sedangkan Jepang harus meraih kemenangan agar bisa melangkah ke babak selanjutnya.Sementara itu, tugas lebih berat justru harus diusung Jerman dalam grup tersebut. Guna lolos ke babak 16-besar, Jerman wajib meraih kemenangan dan juga mencetak dengan skor besar saat menghadapi Kosta Rika pada laga terakhir nanti.Pertandingan-pertandingan di Grup F juga tak kalah menarik. Salah satunya pertandingan Kroasia vs Belgia . Laga tersebut diprediksi berjalan seru karena mereka bersaing ketat dalam merebut tiket ke babak 16-besar.Hanya saja, tugas Kroasia untuk mencapai babak 16-besar lebih ringan. Sebab, mereka hanya butuh meraih hasil imbang untuk bisa melangkah ke babak tersebut. Sedangkan Belgia wajib meraih kemenangan untuk lolos.Laga krusial juga dilakoni Maroko saat menghadapi Kanada. Mereka wajib meraih minimal satu poin alias hasil imbang untuk lolos ke babak selanjutnya. Jika kalah, peluang mereka lolos semakin sulit karena masih harus bergantung pada hasil pertandingan Kroasia vs Belgia.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan Grup E dan Grup F Piala Dunia 2022 pada Kamis, 1 Desember 2022 hingga Jumat, 2 Desember 2022, dini hari WIB:Kamis, 1 Desember 202222:00: Kroasia vs Belgia (live SCTV & Moji)22:00: Kanada vs MarokoJumat, 2 Desember 202202:00: Jepang vs Spanyol (live SCTV & Moji)02:00: Kosta Rika vs JermanKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Piala Dunia 2022.