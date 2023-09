Timnas Indonesia U-24 Lawan Uzbekistan di Babak 16 Besar Asian Games, Main Kapan?

Advertisement

Ramadhan Sananta Datang

Jadwal Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan

(RUL)

Jakarta: Timnas Indonesia U-24 bakal melawan Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2022. Simak jadwal pertandingan Timnas U-24 Indonesia vs Uzbekistan di artikel ini.Meski menelan dua kali kekalahan anak asuh Indra Sjafri lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat tiga terbaik. Timnas Indonesia berada di posisi pertama dengan torehan tiga poin dari satu kemenangan saat melawan Kirgistan di laga pembuka Grup F.Karena statusnya sebagai peringkat tiga terbaik Indonesia akan melawan juara Grup C Uzbekistan . Timnas Uzbekistan U-24 menjuarai Grup C setelah menang 2-1 atas Hong Kong pada partai hari Senin, 25 September 2023.Grup C sendiri hanya berisi dua tim, akibat mundurnya Suriah dan Afghanistan. Ini otomatis membuat dua tim, yakni Uzbekistan dan Hong Kong lolos ke babak 16 besar.Garuda Muda tidak boleh menganggap remeh laga melawan Uzbekistan. Sebab, tim berjuluk Serigala Putih itu mampu mencapai perempat final pada Asian Games 2018 lalu.Ramadhan Sananta dipastikan menyusul timnas U-24 yang sedang mengarungi Asian Games 2022 di Tiongkok. Informasi ini disampaikan langsung oleh pelatih Indra Sjafri karena skuadnya butuh striker murni yang tajam."Tim ini butuh pemain seperti Sananta. Karena saat ini kami hanya punya 20 pemain dari 22 pemain yang sudah didaftarkan. Sananta baru jalan nanti tengah malam. Kemungkinan, besok siang (hari ini) sampai di Hangzhou," ungkap Indra dalam situs resmi PSSI.Pernyataan Indra, diperkuat juga oleh pengakuan manajer timnas U-24 Endri Erawan. Bahkan menurutnya, pemanggilan Ramadhan sudah direncanakan sejak awal oleh jajaran tim pelatih."Kita memang butuh Sananta karena striker murni kita hanya satu, yaitu Titan. Tapi, dia juga butus istirahat agar kembali bugar," kata Endri.Pertandingan Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2022 digelar pada Kamis, 28 Agustus 2023. Dikutip dari laman resmi Asian Games 20223, belum informasi terkait kick off dan venue pertandingan.