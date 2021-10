Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Atletico Madrid vs Real Betis dan Roma vs AC Milan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sejumlah laga lanjutan liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (31 Oktober - 1 November WIB). Kali ini, pertandingan paling serunya berasal dari La Liga Spanyol dan Serie A Italia.Juara bertahan La Liga, Atletico Madrid akan kedatangan tamu kuat Real Betis yang sedang bertengger di urutan empat klasemen sementara dengan kolesi 21 poin. Menariknya, Atletico malah sedang turun di posisi enam dan berjarak dua angka dengan Betis.Torehan tiga poin penuh tentu menjadi incaran Atletico untuk memperbesar asa mempertahankan gelar juara. Tapi, upaya mereka diyakini tidak mudah karena Betis selalu menang dalam tiga laga liga domestik terakhirnya, yakni atas Valencia, Rayo Vallecano, dan Alaves.Kemudian, Betis juga hanya berjarak tiga poin saja dengan Real Madrid, Sevilla, dan Real Sociedad yang berada di urutan teratas klasemen sementara. Mereka juga tentu tambahan tiga poin untuk mengikuti ritme persaingan gelar juara musim ini.Sementara itu, Los Rojiblancos belum menang lagi semenjak membungkam Barcelona 2-0 di Stadion Wanda Metropolitano pada 3 Oktober lalu. Sebab setelah itu, mereka ditahan imbang Real Sociedad (2-2) dan Levente (2-2). Kini, Atletico butuh kembali ke jalur kemenangan.Beralih ke Serie A Italia, terdapat pertemuan akbar antara AS Roma dengan AC Milan. Keduanya sama-sama tim papan dan punya misi yang berbeda untuk yang punya misi berbeda. Roma mengejar kemenangan untuk menyalip Inter yang berada di posisi tiga, sedangkan Milan butuh tambahan poin untuk melewati Napoli yang berada di puncak.Masih banyak pertandingan liga-liga top Eropa selain dua laga di atas. Berikut jadwal lengka[ liga top Eropa di sepanjang malam nanti (31 Oktober - 1 November WIB)21:00 WIB: Norwich City vs Leeds United23:30 WIB: Aston Villa vs West Ham United18:30 WIB: Inter Milan vs Udinese21:00 WIB: Fiorentina vs Spezia21:00 WIB: Genoa vs Venezia21:00 WIB: Sassuolo vs Empoli00:00 WIB: Salernitana vs Napoli02:45 WIB: Roma vs Milan20:00 WIB: Cadiz vs Mallorca22:15 WIB: Atletico Madrid vs Real Betis00:30 WIB: Getafe vs Espanyol03:00 WIB: Real Sociedad vs Athletic Bilbao19.00 WIB: Angers vs Nice21.00 WIB: Bordeaux vs Reims21.00 WIB: Montpellier vs Nantes21.00 WIB: Strasbourg vs Lorient21.00 WIB: Troyes vs Rennes23.00 WIB: Brest vs Monaco02.45 WIB: Clermont vs Marseille21.30 WIB: Augsburg vs Stuttgart23.30 WIB: Borussia M'gladbach vs Bochum