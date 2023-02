Jadwal Siaran Langsung Liga Europa Malam Ini: Man United vs Barcelona, Nantes vs Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan tersaji di leg kedua babak play off Liga Europa 2022/2023 pada Jumat, 24 Februari 2023, dini hari WIB. Salah satunya akan mempertemukan dua tim raksasa, antara Manchester United dengan Barcelona di Stadion Old Trafford.Laga tersebut diprediksi akan berjalan sengit lantaran kedua tim masih memiliki peluang sama-sama terbuka untuk lolos ke fase gugur. Situasi tersebut bisa terjadi lantaran kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2 pada leg pertama yang digelar di kandang Barcelona , Jumat, 17 Februari 2023.Selain duel United vs Barcelona, laga seru juga akan tersaji antara Nantes kontra Juventus. Meski memiliki materi skuad yang lebih oke, Juventus tentu tidak akan mudah merebut kemenangan dari Nantes.Hal itu terbukti ketika Juventus menjamu Nantes pada leg pertama pekan lalu. Nantes secara mengejutkan mampu menahan imbang Juventus dengan skor 1-1.Semakin sulit buat Juventus karena laga nanti akan digelar di kandang Nantes. Juventus harus waspada lantaran Nantes tampil cukup kuat di kandang di Liga Europa musim ini. Dari tiga kesempatan, mereka berhasil meraih dua kemenangan dan hanya menelan satu kekalahan.Berikut jadwal siaran langsung pertandingan leg kedua babak play off Liga Europa 2022/2023, Jumat, 24 Februari 2023:00:45: Nantes vs Juventus (live SCTV)00:45: Midtjylland vs Sporting CP (live MOJI)00:45: AS Monaco vs Bayer Leverkusen00:45: PSV vs Sevilla03:00: Manchester United vs Barcelona (live SCTV)03:00: Stade Rennais vs Shakhtar Donetsk (live MOJI)03:00: Union Berlin vs Ajax03:00: AS Roma vs SalzburgKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Europa.