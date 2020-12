Jadwal Bola Malam Ini: Duo Milan Berebut Takhta, Madrid Coba Pepet Rival Sekota

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jadwal Bola Liga Italia Pekan ke-14



Kamis 24 Desember 2020

Jadwal bola Rabu 23 Desember hingga Kamis 24 Desember 2020 dini hari WIB akan menyajikan laga sengit dari pentas Liga Italia Serie A La Liga Spanyol hingga Piala Liga Inggris . Sejumlah klub elite yang akan tampil di antaranya, AC Milan Manchester United dan T ottenham Hotspur Giornata atau pekan ke-14 Liga Italia Serie A dini hari nanti akan jadi pertandingan terakhir sebelum klub-klub menjalani libur natal dan tahun baru. Menariknya, pekan ini akan menyajikan perebutan takhta klasemen sementara antara dua tim asal Kota Milan. AC Milan dan Inter Milan hanya terpaut satu poin.Inter Milan yang akan bermain lebih dulu, berpeluang menggusur Milan dari singgasana andai sukses mengalahkan tuan rumah, Hellas Verona.Di lain kubu, AC Milan bakal menghadapi laga berat. Mereka akan menjamu Lazio di San Siro. Dalam kondisi skuat yang pincang akibat absennya sejumlah pilar utama, Rossoneri wajib mengalahkan Lazio apabila ingin menutup tahun 2020 sebagai capolista.00:30 WIB: Hellas Verona vs Inter Milan (Streaming)02:45 WIB: Bologna vs Atalanta (Streaming)02:45 WIB: AC Milan vs Lazio (LIVE: RCTI & BeIN Sport 2)02:45 WIB: Napoli vs Torino (Streaming)02:45 WIB: AS Roma vs Cagliari (Streaming)02:45 WIB: Sampdoria vs Sassuolo (Streaming)02:45 WIB: Spezia vs Genoa (Streaming)02:45 WIB: Udinese vs Benevento (Streaming)