Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Liga Champions Malam Ini: Barcelona vs Bayern

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Para penikmat sepak bola di Tanah Air masih akan disuguhkan pertandingan-pertandingan seru di kompetisi Liga Champions pada Rabu, 26 Oktober 2022 malam hari hingga Kamis, 27 Oktober 2022, dini hari WIB. Salah satunya, laga di Grup C antara Barcelona vs Bayern Muenchen Pertarungan melawan Muenchen menjadi laga hidup mati buat Barcelona. Tim asuhan Xavi Hernandez butuh meraih kemenangan pada laga ini untuk membuka peluang lolos ke babak 16-besar.Namun, kans Barcelona memenangkan laga ini cukup berat. Jika mengacu pada rekor pertemuan, Blaugrana baru meraih satu kemenangan dalam enam pertemuan terakhir dengan Muenchen di Liga Champions. Lima pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan.Pertandingan tak kalah seru lainnya juga akan tersaji di grup yang sama. Grup ini akan menggelar laga antara Inter Milan vs Viktoria Plzen.Bagi Inter, tiga poin pada laga ini menjadi harga mati. Jika berhasil meraih angka penuh, mereka sudah dipastikan lolos ke babak 16-besar.Laga menentukan juga akan dihadapi Ajax dan Liverpool di Grup A. Kedua tim akan saling berebut poin untuk membuka peluang lolos ke fase gugur.Namun, situasi sedikit menguntungkan Liverpool. The Reds hanya butuh meraih hasil imbang pada laga ini untuk bisa menapakkan kaki ke babak selanjutnya. Sedangkan Ajax harus meraih kemenangan agar peluang lolos tetap terjaga.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming Liga Champions pada 26-27 Oktober 2022:Rabu, 26 Oktober 202223:45: Club Brugge vs Porto23:45: Inter Milan vs Viktoria Plzen (live SCTV)Kamis, 27 Oktober 202202:00: Napoli vs Rangers02:00: Ajax vs Liverpool02:00: Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen02:00: Barcelona vs Bayern Muenchen (live SCTV)02:00: Tottenham Hotspur vs Sporting CP02:00: Frankfurt vs Olympique de MarseilleKlik link live streaming pertandingan Liga Champions di sini