4 Fakta Menarik Jelang Madrid vs Chelsea

Jakarta: Kemenangan 3-1 atas Chelsea pada leg pertama perempat final Liga Champions 2021/2022 , 7 April 2022 membuat Real Madrid di atas angin. Los Blancos diunggulkan bisa lolos ke semifinal karena bermodalkan hasil positif itu.Madrid semakin diunggulkan karena mereka akan tampil di kandang saat menghadapi Chelsea pada leg kedua, Rabu, 13 April 2022. Fakta ini juga rasanya bakal membuat para pemain The Blues sedikit ciut. Pasalnya, Chelsea cukup kesulitan bermain di markas Madrid.Hal itu terbukti ketika Chelsea bertandang ke markas Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions 2020/2021. Pada laga tersebut, The Blues hanya mampu meraih hasil imbang 1-1.Baca: Jadwal Leg II Perempat Final Liga Champions Malam Ini: Madrid vs Chelsea, Bayern vs Villarreal Namun, catatan positif itu seharusnya tak membuat para pemain Madrid jemawa. Mereka wajib mewaspadai Chelsea. Mengingat, tim besutan Thomas Tuchel tersebut sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi setelah mampu meraih kemenangan atas Southampton dengan skor 6-0 pada lanjutan Liga Primer Inggris, 9 April 2022.Sebelum menyaksikan serunya duel nanti, ada baiknya mengetahui fakta mengenai Madrid vs Chelsea. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Kemenangan 3-1 pada leg pertama merupakan kemenangan perdana Madrid atas Chelsea di kompetisi Eropa. Sebelumnya, El Real hanya mampu menuai hasil imbang dua kali dan menelan tiga kekalahan.Christian Pulisic menjadi pemain paling banyak berkontribusi gol untuk Chelsea selama di bawah asuhan Thomas Tuchel di Liga Champions. Total, ia sudah terlibat enam gol untuk The Blues. Rinciannya adalah tiga gol dan tiga assist.Keberhasilan lolos ke semifinal Liga Champions akan menjadi torehan istimewa buat pelatih Madrid Carlo Ancelotti. Jika terjadi, ia akan menyamai rekor Pep Guardiola dan Jose Mourinho sebagai pelatih terbanyak tampil di semifinal Liga Champions. Total, kedua pelatih tersebut sudah mencapai semifinal sebanyak delapan kali.Madrid punya rekor impresif ketika bertanding di sistem gugur. Dalam sepuluh pertandingan terakhir, Madrid mampu lolos sebanyak sembilan kali ketika menang di leg pertama.