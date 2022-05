Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Champions Dini Hari Nanti: Villarreal vs Liverpool

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Leg kedua semifinal Liga Champions 2021/2022 dimulai pekan ini. Pertemuan antara Villarreal vs Liverpool yang digelar pada dini hari WIB, Rabu, 4 Mei 2022 menjadi laga pembuka dari leg kedua semifinal ini. Liverpool dalam situasi menguntungkan pada leg kedua ini. Pasalnya, The Reds bermodalkan keunggulan 2-0 yang didapat pada leg pertama, 28 April 2022. Berkaca pada hasil ini, Liverpool hanya butuh meraih hasil imbang pada laga nanti guna lolos ke babak final.Sementara itu, Villarreal harus berjuang ekstra pada leg kedua nanti. Jika ingin meraih tiket ke final, El Submarino Amarillo wajib meraih kemenangan dengan minimal skor 3-0.Baca: Catat! Jadwal Leg 2 Semifinal Liga Champions Pekan Ini: Villarreal vs Liverpool, Madrid vs City Sebuah misi yang sangat berat bagi Villarreal. Meski bermain di kandang, skor tersebut rasanya sulit bisa diraih Villarreal. Terutama jika menilik rekor pertemuan mereka dengan The Reds.Sejauh ini, Villarreal baru sekali menjamu Liverpool di kandang. Tepatnya pada leg pertama semifinal Liga Europa 2015/2016. Pada laga tersebut, mereka hanya mampu meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.Kans Villarreal untuk meraih kemenangan besar semakin sulit karena mereka sedang dalam performa yang kurang oke. Teranyar, Villarreal harus menelan kekalahan dari Deportivo Alaves dengan skor 1-2 di Liga Spanyol pekan lalu.Situasi berbeda justru dialami Liverpool. Mereka terus menunjukkan performa impresif. Buktinya, tim asuhan Juergen Klopp tersebut belum terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming leg kedua semifinal Liga Champions 2021/2022, Rabu, 4 Mei 2022:02:00: Villarreal vs Liverpool (live SCTV) ( link live streaming