Catat! Jadwal Leg 2 Semifinal Liga Champions Pekan Ini: Villarreal vs Liverpool, Madrid vs City

(PAT)

Jakarta: Leg 2 semifinal Liga Champions 2021/2022 digelar pada pekan ini. Laga Villarreal vs Liverpool menjadi pertandingan pembuka dari leg kedua ini yang digelar pada dini hari WIB, Rabu, 4 April 2022.Sebuah pertandingan yang berat bagi Villarreal. Mengingat, tim besutan Unai Emery tersebut dalam situasi tertinggal 0-2 yang didapat pada leg pertama pekan lalu.Untuk bisa lolos ke final, Villarreal butuh meraih kemenangan dengan skor minimal 3-0. Ini menjadi misi amat berat buat Villarreal. Apalagi, mereka sedang dalam performa yang kurang oke.Hal itu terbukti setelah Villarreal bertandang ke markas Deportivo Alaves pada lanjutan La Liga Spanyol 2021/2022, Sabtu, 30 April 2022. Pada laga tersebut, mereka menelan kekalahan dengan skor 1-2.Baca: Real Madrid Juara La Liga Spanyol, Ancelotti Kirim Pesan untuk Manchester City Situasi berbeda justru dialami Liverpool. Mereka terus menunjukkan performa impresif. Buktinya, tim asuhan Juergen Klopp tersebut belum terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.Selain laga Villarreal vs Liverpool, para pencinta sepak bola juga akan disuguhkan pertandingan seru leg kedua semifinal lainnya, yakni duel Real Madrid vs Manchester City. Laga ini akan digelar pada Kamis, 5 Mei 2022.Ini akan menjadi duel yang sangat menarik. Sebab, kedua tim masih memiliki peluang sama untuk lolos ke final.Hanya, situasi City sedikit diuntungkan setelah berhasil mengalahkan Madrid dengan skor 4-3 pada leg pertama. Guna lolos ke final, The Citizens hanya butuh meraih hasil imbang.Sedangkan Madrid butuh kerja keras untuk bisa lolos. Mereka harus meraih kemenangan dengan minimal skor 2-0 di leg kedua nanti.Berikut jadwal pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions 2021/2022 pada pekan ini:Rabu, 4 Mei 202202:00: Villarreal vs Liverpool (live Vidio & SCTV)Kamis, 5 Mei 202202:00: Real Madrid vs Manchester City (live Vidio & SCTV)