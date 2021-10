Hasil Denmark Open: 6 Wakil Indonesia Lolos ke 16 Besar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Enam dari sembilan wakil Indonesia lolos ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2021 di Odense Park, Denmark, Selasa.Tommy Sugiarto sebagai atlet non-pelatnas Cipayung menjadi wakil pertama yang lolos ke putaran kedua turnamen level Super 1000 itu setelah mengalahkan wakil Thailand Kantaphon Wangcharoen 21-14, 21-18.Peraih medali emas Olimpiade Tokyo Greysia Polii/Apriyani Rahayu juga akan tampil di babak berikutnya setelah mengandaskan pasangan Malaysia Tan Pearly/Thinaan Muralitharan melalui rubber game yang berakhir dengan skor 17-21, 21-13, 21-14.“Sedikit kurang on di gim pertama tadi belum siap pikirannya. Tapi Puji Tuhan kami cepat berubah menanggapi situasi di lapangan dan bisa menang di gim kedua dan ketiga. Tapi memang pasangan Malaysia ini bagus,” kata Greysia dalam rilis pers PBSI.Selain itu, tiga ganda putra Indonesia yang tampil hari ini juga seluruhnya berhasil melalui babak pembuka Denmark Open 2021.Tiga ganda putra Indonesia yang lolos ke putaran kedua, yaitu Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan, dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.Sayangnya, Indonesia harus kehilangan salah satu wakil tunggal putri Ruselli Hartawan yang kalah dari pebulu tangkis Thailand Busanan Ongbamrungphan 15-21, 17-21.Nasib serupa juga dialami ganda campuran Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja yang langsung terhenti pada laga perdana. Unggulan kedelapan itu tersingkir oleh pasangan non-unggulan asal Malaysia Tan Kian Meng/Lai Pei Jing.Demikian juga dengan Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso yang takluk kepada wakil Jepang Yuta Watanabe/Arisa Higashino 11-21, 16-21Pertandingan 32 besar masih akan berlangsung Rabu, yang akan menampilkan 10 wakil lainnya dari Indonesia.Mereka di antaranya Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan Gregoria Mariska Tunjung.Berikut hasil lengkap pertandingan Denmark Open hari pertama, Selasa 19 Oktober:Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Tan Pearly/Thinaan Muralitharan (Malaysia) 17-21, 21-13, 21-14Ruselli Hartawan vs Busanan Ongbamrungphan 15-21, 17-21.Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Christo Popov/Toma Junior Popov (Prancis) 21-14, 21-19Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Di Zi Jian/Wang Chang (China) 21-6, 21-19Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Yuki Kaneko/Misaki Matsumoto (Jepang) 15-21, 21-12, 21-19Tommy Sugiarto vs Kantaphon Wangcharoen (Thailand) 21-14, 21-8Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia) 17-21, 14-21Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan vs Jones Ralfy Jansen/Jan Colin Volker (Jerman) 21-15, 21-19Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) 11-21, 16-21