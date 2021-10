Denmark Open: Enam Wakil Indonesia ke Perempat Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Enam dari 11 wakil Indonesia berhasil meraih kemenangan pada babak kedua Denmark Open 2021 di Odense Sports Park, Kamis 21 Oktober waktu setempat. Dengan begitu, mereka berhak tampil di perempat final yang bergulir hari ini, Jumat 22 Oktober.Dua tunggal putra Indonesia yang tampil di perempat final adalah Jonatan Christie dan Tommy Sugiarto. Sebelumnya pada babak kedua, Jonatan berhasil mengatasi Kanta Tsuneyama (Jepang), sedangkan Tommy menyingkirkan Thomas Rouxel (Prancis).Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana menjadi salah satu ganda putra yang lolos ke perempat final. Tren positif itu mereka raih setelah menang dramatis pada babak kedua atas rekan senegara yang juga pasangan nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.Kesuksesan Fikri/Bagas diikuti juga oleh Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dengan menundukkan wakil India M.R Arjun/Dhruv Kapila pada babak kedua. Dengan begitu, Indonesia hanya mengirim dua wakil ganda putra di perempat final.Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti menjadi satu-satunya ganda campuran Indonesia yang melaju ke perempat final setelah menang dua set langsung atas pasangan Malaysia Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie.Sayangnya, langkah mereka gagal diikuti rekannya, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, yang takluk di tangan unggulan keempat Jepang Yuta Watanabe/Arisa Higashino.Greysia/Apriyani jadi wakil terakhir Indonesia yang memastikan lolos ke perempat final. Peraih emas Olimpiade Tokyo itu meraih kemenangan dengan mengalahkan wakil tuan rumah Maiken Fruegaard/Sara Thygese. (ANT)Berikut hasil lengkap babak kedua Denmark Open 2021:Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya: 17-21, 21-17, 23-21Pramudia K/Yeremia Erich Yoche vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark): 15-21, 18-21Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia): 21-14, 21-12Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang): 13-21, 20-22Jonatan Christie vs Kanta Tsuneyama (Jepang): 21-11, 21-9Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang): 13-21, 15-21Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Lee Sohee/Shin Seungchan (Korea Selatan): 21-15, 18-21, 15-21Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs M.R Arjun/Dhruv Kapila (India): 21-15, 17-21, 21-12Tommy Sugiarto vs Thomas Rouxel (Prancis): 21-18, 16-21, 21-19Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Maiken Fruegaard/Sara Thygese (Denmark): 21-13, 21-16