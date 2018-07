Tim Bulu Tangkis Junior Indonesia Dihentikan Tiongkok

Langkah tim bulu tangkis Indonesia akhirnya terhenti di semifinal Asia Junior Championships 2018. Itu terjadi lantaran mereka tak mampu mengatasi perlawanan Tiongkok dengan skor, 1-3.Jalannya pertandingan berlangsung di Jaya Raya Sport Hall Training Center, Jakarta pada Senin 16 Juli malam WIB. Indonesia hanya berhasil mencuri poin lewat nomor tunggal putra yang dimainkan Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay.Ghifari Anandaffa Prihardika/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang tampil pertama langsung kalah dari Guo Xinwa/Liu Xuanxuan. Hasil ini cukup disayangkan karena mereka sempat unggul lebih dulu pada game pertama.Setelah Ikhsan menyamakan kedudukan pada partai selanjutnya, dua wakil Indonesia lainnya malah kalah dalam dua game langsung. Saat itu, Indonesia menurunkan Rehan Naufal Kusharjanto/Pramudya Kusumawardana dan Putri Kusuma Wardani.Sebelum bentrok dengan Tiongkok, Indonesia sempat bertanding cukup sengit dengan Thailand. Terlebih lagi dengan adanya kemenangan Putri Kusuma Wardani dengan tunggal putri junior terbaik dunia, Phittayaporn Chaiwan.Namun, tren positif itu tidak kembali tercipta ketika menghadapi Tiongkok. Putri malah kalah telak dari Wang Zhiyi dengan skor telak, 14-21 dan 13-21. Andai menang, Indonesia tentu masih punya asa untuk lolos ke final.“Ketika melawan Thailand tadi pagi, dia (Putri) mendapatkan lawan yang berat, dan bisa mengatasinya. Tapi di pertandingan kedua ini, dia kembali mendapat lawan berat dan menjadi penentu juga," kata pelatih tunggal putri junior Indonesia, Jeffer Rosobin."Saya lihat dia belum bisa tampil lebih tenang. Momen pembukaannya sudah bagus, tapi belum bisa mempertahankan tempo dan fokus. Meski begitu, dia sudah tampil maksimal," tambahnya.Dengan adanya hasil ini, Indonesia terpaksa gugur dan mempersilakan Tiongkok melaju ke final untuk menghadapi Jepang.Berikut hasil lengkap semifinal Indonesia vs Tiongkok:Ghifari Anandaffa Prihardika/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Guo Xinwa/Liu Xuanxuan: 21-17, 17-21 dan 23-25Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Bai Yupeng: 21-18 dan 21-14Rehan Naufal Kusharjanto/Pramudya Kusumawardana vs Di Zijian/Wang Chang: 14-21 dan 20-22Putri Kusuma Wardani vs Wang Zhiyi: 14-21 dan 13-21Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Liu Xuanxuan/Yuting Xia: *tidak dimainkan(KAU)