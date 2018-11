Libas Wakil Denmark, Ahsan/Hendra ke Semifinal Hong Kong Open

: Atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, memastikan diri lolos ke babak semifinal Hong Kong Open 2018. Ahsan/Hendra sukses menjungkalkan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, lewat straight game 21-19 dan 21-14, Jumat (16/11) malam waktu Indonesia.Pada babak pertama Ahsan/Hendra kerap melakukan kesalahan sendiri. Akibatnya pasangan yang dijuluki The Daddies ini tertinggal 7-11 pada interval.Tapi setelah interval, Ahsan/Hendra mulai bisa mengendalikan permainan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan sendiri hingga unggul 21-19.Di game kedua, Ahsan/Hendra meningkatkan tempo permainan. Hal ini terbukti efektif karena mereka bisa unggul 11-5.Sesudah interval, tempo permainan The Daddies tetap terjaga. Hal ini membuat Astrup/Rasmussen kerap melakukan kesalahan sendiri sehingga membuat Ahsan/Hendra menang 21-14.Di semifinal, Ahsan/Hendra berpeluang berhadapan dengan juniornya di pelatnas, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Namun The Minions harus menyingkirkan ganda putra Korea Selatan terlebih dulu, Kim Gi Jung/Lee Yong Dae.(ACF)