Dejan/Gloria Jaga Asa Ganda Campuran Indonesia di Denmark Open 2023

Berikut hasil lengkap ganda campuran Indonesia di babak 32 besar Denmark Open 2023:

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil melewati babak 32 besar Denmark Open 2023 dengan menaklukkan Mark Lamsfuss/Isabel Lohau. Hasil tersebut makin istimewa karena gagal diikuti pasangan ganda campuran Indonesia lainnya.Bertanding selama 59 menit di Lapangan 3 Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Dejan/Gloria mengalahkan Lamsfuss/Lohau asal Jerman dengan skor 13-21, 21-15, 21-15. Jalannya laga tetap tidak mudah bagi Dejan/Gloria karena mereka sempat tertinggal lebih dulu pada gim pertama."Di gim pertama, pola lawan lebih in, lebih siap daripada kami. Mereka bermain rangkap sebelumnya jadi sudah tahu kondisi lapangan. Sementara kami agak kaget karena agak berbeda dengan saat latihan dua hari lalu," ujar Dejan seusai laga seperti tertuang dalam rilis Tim Media & Humas PBSI.Meski demikian, Dejan/Gloria mampu bangkit dengan tampil dominan pada dua gim selanjutnya. Mereka tidak membiarkan Lamsfuss/Lohau menyalip perolehan poin, ketika memenangkan gim kedua dan gim ketiga."Kesalahan saya di gim pertama adalah tidak terlalu bisa kontrol permainan depan. Itu yang diperbaiki di gim kedua dan ketiga. Bagaimana bisa pegang permainan depan, mengadu dengan Isabel (Lohau)," kata Gloria mengomentari hasil pertandingan.Selanjutnya pada babak 16 besar, Kamis 19 Oktober, Dejan/Gloria bakal mendapat tantangan lebih berat karena sudah ditunggu unggulan pertama asal Tiongkok Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong. Terkait itu, Dejan/Gloria berharap bisa tampil lebih maksimal tanpa terbebani target juara."Alhamdulillah bisa menang tapi secara penampilan kami belum puas. Belum menemukan ritme yang pas dari awal, semoga besok bisa lebih maksimal," ujar Dejan."Kami mau step by step dulu. Tidak mau berpikir terlalu jauh," sambung Gloria.Selain Dejan/Gloria, sejatinya terdapat tiga pasang ganda campuran Indonesia lain yang sempat tampil di babak 32 besar, yakni Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Tapi, mereka langsung kalah dari lawan masing-masing.Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman) vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja: 13-21, 21-15, 21-15Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Cheng Xing/Chen Fang Hui (Tiongkok): 21-11, 18-21, 14-21Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Kim Won Hon/Jeong Na Eun (Korsel): 17-21, 21-14, 16-21.Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Tiongkok): 13-21, 12-21.