Hasil Final Denmark Open: Jepang Dominan, Tuan Rumah Kebagian Satu Gelar

Seluruh pertandingan final Denmark Open 2021 telah selesai bergulir pada Minggu 25 Oktober malam WIB. Hasilnya lebih banyak dimenangkan para pebulu tangkis Jepang, tapi terselip satu wakil tuan rumah yang menjadi juara.Tiga titel yang dimenangkan wakil Jepang berasal dari nomor tunggal putri, ganda putra, dan ganda campuran. Untuk nomor ganda putrinya direbut wakil Tiongkok, sedangkan Denmark kebagian juara nomor tunggal putra.Pada nomor tunggal putri, Akane Yamaguchi yang datang sebagai unggulan kedua memastikan gelar juara setelah menang walkout (WO) atas wakil Korea Selatan, An Seyoung 18-21, 25-23, 16-5.Selepas itu, ganda putra Takuro Hoki/Yugo Kobayashi menambahkan satu gelar setelah menang atas wakil tuan rumah Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.Tim Jepang makin berpesta setelah ganda campuran Yuta Watanabe/Arisa Higashino memenangi duel final melawan pasangan Thailand Dechapol Puvaranukroh/Sapsiree Taerattanachai dengan skor 21-18, 21-9.Jepang harus kehilangan satu gelar dari nomor tunggal putra setelah pemain andalan Kento Momota kalah dramatis dari Viktor Axelsean setelah bermain hingga rubber game.Untuk gelar ganda putri menjadi milik Huang Dong Ping/Zheng Yu dari China setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Lee Sohee/Shin Seungchan.Berikut hasil lengkap final Denmark Open 2021:Huang Dong Ping/Zheng Yu (China) vs Lee Sohee/Shin Seungchan (Korsel): 21-15, 21-17Akane Yamaguchi (Jepang) vs An Seyoung (Korsel): 18-21, 25-23, 16-5 RetiredTakuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark): 21-18, 21-12Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) vs Dechapol Puvaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand): 21-18, 21-9Viktor Axelsen (Denmark) vs Kento Momota (Jepang) 20-22, 21-18, 21-12