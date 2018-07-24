MK Gelar Sidang Sengketa Pilkada 2018 Lusa
Faisal Abdalla • 24 Juli 2018 16:06 WIBpilkada serentakpilkada 2018
Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan agenda pada 26 Juli mendatang adalah sidang pendahuluan.
"Ya, sidang dimulai 26 Juli. Agendanya sidang pendahuluan. Ada 70 perkara (yang akan disidangkan)," kata Fajar saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 24 Juli 2018.
Dalam sidang pendahuluan, majelis hakim konstitusi akan mendengarkan permohonan pemohon. MK turut memanggil pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Setelah MK mendengarkan semua informasi dari semua pihak yang berkaitan dengan perkara, lanjut Fajar, Mahkamah akan memutuskan gugatan-gugatan yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan prosesnya.
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengaku pihaknya sudah siap menghadapi sidang gugatan hasil pilkada di MK. Salah satunya berkonsolidasi dengan jajaran KPU di tingkat daerah.
"Kita persiapkan konsolidasi KPU daerah yang digugat di MK terkait perselisihan hasil pilkada dalam rangka persiapan menghadapi sidang," tandas Wahyu, Senin, 23 Juli 2018.
Dilansir dari laman resmi MK, sidang pendahuluan sengketa hasil pilkada akan digelar selama dua hari. Pada 26 Juli 2018 Mahkamah akan menyidangkan 35 perkara, dan 35 perkara lagi keesokan harinya yaitu pada 27 Juli 2018.
Berikut adalah daftar perkara sengketa hasil pilkada yang akan disidangkan pada Kamis, 26 Juli 2018:
1. Hasil Pemilihan Bupati Sinjai, nomor perkara: 45/PHP.BUP-XVI/2018.
2. Hasil Pemilihan Gubernur Lampung, nomor perkara: 41/PHP.GUB-XVI/2018.
3. Hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, nomor perkara: 47/PHP.GUB-XVI/2018.
4. Hasil Pemilihan Gubernur Lampung, nomor perkara: 46/PHP.GUB-XVI/2018.
5. Hasil Pemilihan Bupati Sinjai, nomor perkara: 11/PHP.BUP-XVI/2018.
6. Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan, nomor perkara: 34/PHP.GUB-XVI/2018.
7. Hasil Pemilihan Gubernur Papua, nomor perkara: 48/PHP.GUB-XVI/2018
8. Hasil Pemilihan Bupati Bogor, nomor perkara: 28/PHP.BUP-XVI/2018.
9. Hasil Pemilihan Bupati Bangkalan, nomor perkara: 4/PHP.BUP-XVI/2018.
10. Hasil Pemilihan Walikota Gorontalo nomor perkara: 3/PHP.KOT-XVI/2018
11. Hasil Pemilihan Bupati Bangkalan, nomor perkara: 5/PHP.BUP-XVI/2018.
12. Hasil Pemilihan Walikota Padangpanjang, nomor perkara: 9/PHP.KOT-XVI/2018.
13. Hasil Pemilihan Walikota Palembang, nomor perkara: 25/PHP.KOT-XVI/2018.
14. Hasil Pemilihan Bupati Banyuasin, nomor perkara: 10/PHP.BUP-XVI/2018.
15. Hasil Pemilihan Bupati Subang, nomor perkara: 64/PHP.BUP-XVI/2018.
16. Hasil Pemilihan Bupati Lahat, nomor perkara: 58/PHP.BUP-XVI/2018.
17. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci, nomor perkara: 39/PHP.BUP-XVI/2018.
18. Hasil Pemilihan Bupati Bolaang Monggondow Utara, nomor perkara: 6/PHP.BUP-XVI/2018.
19. Hasil Pemilihan Walikota Baubau, nomor perkara: 19/PHP.KOT-XVI/2018.
20. Hasil Pemilihan Walikota Baubau, nomor perkara: 20/PHP.KOT-XVI/2018.
21. Hasil Pemilihan Bupati Deiyai, nomor perkara: 44/PHP.BUP-XVI/2018.
22. Hasil Pemilihan Bupati Padang Lawas, nomor perkara: 65/PHP.BUP-XVI/2018.
23. Hasil Pemilihan Bupati Deiyai, nomor perkara: 35/PHP.BUP-XVI/2018.
24. Hasil Pemilihan Bupati Sanggau, nomor perkara: 62/PHP.BUP-XVI/2018.
25. Hasil Pemilihan Bupati Tabalong, nomor perkara: 26/PHP.BUP-XVI/2018.
26. Hasil Pemilihan Bupati Belitung, nomor perkara: 24/PHP.BUP-XVI/2018.
27. Hasil Pemilihan Gubernur Maluku Utara, nomor perkara: 36/PHP.GUB-XVI/2018
28. Hasil Pemilihan Bupati Biak Numfor, nomor perkara: 7/PHP.BUP-XVI/2018.
29. Hasil Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya, nomor perkara: 49/PHP.BUP-XVI/2018.
30. Hasil Pemilihan Bupati Aceh Selatan, nomor perkara: 66/PHP.BUP-XVI/2018.
31. Hasil Pemilihan Bupati Pulang Pisau, nomor perkara: 12/PHP.BUP-XVI/2018.
32. Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao, nomor perkara: 23/PHP.BUP-XVI/2018.
33. Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao, nomor perkara: 24/PHP.BUP-XVI/2018.
34. Hasil Pemilihan Walikota Madiun, nomor perkara: 56/PHP.KOT-XVI/2018.
35. Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao, nomor perkara: 14/PHP.BUP-XVI/2018.
Sementara itu, sidang pendahuluan sengketa Pilkada yang digelar pada Jumat, 27 Juli 2018 meliputi:
36. Hasil Pemilihan Walikota Pare-pare nomor perkara: 2/PHP.KOT-XVI/2018.
37. Hasil Pemilihan Walikota Makassar, nomor perkara: 31/PHP.KOT-XVI/2018.
38. Hasil Pemilihan Walikota Makassar, nomor perkara: 30/PHP.KOT-XVI/2018.
39. Hasil Pemilihan Bupati Dairi, nomor perkara: 63/PHP.BUP-XVI/2018.
40. Hasil Pemilihan Bupati Konawe, nomor perkara: 54/PHP.BUP-XVI/2018.
41. Hasil Pemilihan Walikota Tegal nomor perkara: 1/PHP.KOT-XVI/2018.
42. Hasil Pemilihan Walikota Bekasi nomor perkara: 27/PHP.KOT-XVI/2018.
43. Hasil Pemilihan Walikota Cirebon nomor perkara: 8/PHP.KOT-XVI/2018.
44. Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Utara, nomor perkara: 42/PHP.BUP-XVI/2018.
45. Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Utara, nomor perkara: 40/PHP.BUP-XVI/2018.
46. Hasil Pemilihan Bupati Pamekasan, nomor perkara: 69/PHP.BUP-XVI/2018.
47. Hasil Pemilihan Bupati Timor Tengah Selatan, nomor perkara: 61/PHP.BUP-XVI/2018.
48. Hasil Pemilihan Walikota Subulussalam nomor perkara: 57/PHP.KOT-XVI/2018.
49. Hasil Pemilihan Walikota Serang nomor perkara: 13/PHP.KOT-XVI/2018.
50. Hasil Pemilihan Bupati Cirebon, nomor perkara: 15/PHP.BUP-XVI/2018.
51. Hasil Pemilihan Bupati Parigi Moutong, nomor perkara: 55/PHP.BUP-XVI/2018.
52. Hasil Pemilihan Bupati Pinrang, nomor perkara: 32/PHP.BUP-XVI/2018.
53. Hasil Pemilihan Bupati Donggala, nomor perkara: 37/PHP.BUP-XVI/2018.
54. Hasil Pemilihan Bupati Kepualauan Talaud, nomor perkara: 33/PHP.BUP-XVI/2018.
55. Hasil Pemilihan Walikota Palopo nomor perkara: 43/PHP.KOT-XVI/2018.
56. Hasil Pemilihan Bupati Kolaka, nomor perkara: 50/PHP.BUP-XVI/2018.
57. Hasil Pemilihan Bupati Bantaeng, nomor perkara: 17/PHP.BUP-XVI/2018.
58. Hasil Pemilihan Bupati Memberamo Tengah, nomor perkara: 59/PHP.BUP-XVI/2018.
59. Hasil Pemilihan Bupati Mimika, nomor perkara: 52/PHP.BUP-XVI/2018.
60. Hasil Pemilihan Bupati Mimika, nomor perkara: 53/PHP.BUP-XVI/2018.
61. Hasil Pemilihan Bupati Mimika, nomor perkara: 67/PHP.BUP-XVI/2018.
62. Hasil Pemilihan Bupati Mimika, nomor perkara: 68/PHP.BUP-XVI/2018.
63. Hasil Pemilihan Bupati Mimika, nomor perkara: 51/PHP.BUP-XVI/2018.
64. Hasil Pemilihan Bupati Puncak, nomor perkara: 18/PHP.BUP-XVI/2018.
65. Hasil Pemilihan Bupati Manggarai Timur, nomor perkara: 16/PHP.BUP-XVI/2018.
66. Hasil Pemilihan Gubernur Maluku, nomor perkara: 29/PHP.GUB-XVI/2018.
67. Hasil Pemilihan Bupati Sampang, nomor perkara: 38/PHP.BUP-XVI/2018.
68. Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara, nomor perkara: 21/PHP.BUP-XVI/2018.
69. Hasil Pemilihan Bupati Kapuas, nomor perkara: 70/PHP.BUP-XVI/2018.
70. Hasil Pemilihan Bupati Alor, nomor perkara: 60/PHP.BUP-XVI/2018.
(REN)
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