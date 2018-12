NasDem Peringati Maulid Nabi Muhammad

Partai NasDem memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H. Melalui kegiatan tersebut, Partai NasDem menunjukkan arah politik yang nasionalis-religius."Partai Nasdem merupakan partai nasionalis-religius yang mengedepankan nilai-nilai humanis dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Plattform Partai Nasdem begitu jelas dalam arah kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama, Hasan Aminuddin di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2018.Dalam kegiatan yang mengangkat tema NasDem Bersholawat, Anggota DPR RI Komisi 8 itu memaparkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momentum yang baik. Perayaan tersebut dapat menjadikan Piagam Madinah sebagai pedoman berpolitik dan bernegara."Piagam Madinah merupakan konstitusi progresif-revolusioner pertama di dunia yang mengatur relasi sosial, kepemilikan, dan komitmen persatuan serta hubungan muslim dengan non muslim," tuturnya.Piagam Madinah, kata Hasan, menekankan ajaran agama Islam yang menghargai keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Hakikat agama Islam yang sesungguhnya pun tercantum dalam Piagam Madinah."Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang mengajarkan kedamaian dan keselamatan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," pungkasnya.Acara yang diadakan di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat tersebut dimulai pada pukul 18.00 WIB dengan salat maghrib dan dilanjutkan khataman Alquran. Kemudian, dilakukan pembacaan Sholawat Nariyah, salat isya berjamaah, Sholawat Mahallul Qiyam dan pembacaan ayat suci Alquran.Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus DPP Partai NasDem dan DPW Partai NasDem DKI Jakarta. Selain itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. selaku penceramah.(DMR)