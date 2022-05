Polisi yang Lepaskan Tembakan ke Warga Anggota Reskrim Polsek Rungkut Surabaya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sidoarjo: Oknum polisi yang melepaskan tembakan udara ke warga Dusun Tambak Bulak, Desa Tambakrejo, Sidoarjo viral . Belakangan diketahui, jika oknum tersebut merupakan anggota Reskrim Polsek Rungkut berinisial Bripka AN.Dari rekaman kamera pengawas, tampak Bripka AN yang menggunakan Jaket merah dan keluar dari mobil hitam yang ia kendarai. Oknum tersebut beradu mulut dengan beberapa orang warga. Sebelum mengeluarkan tembakan, Bripkan AN sempat terlibat aksi saling dorong.“Aku Polrestabes,” ujar Bripka AN usai menembakan tembakan pertama ke udara.Dari keterangan salah satu warga, Bripka AN mengendarai mobil di jalan kampung dengan kecepatan tinggi. Bripka AN emosi lantaran tak terima ditegur warga dan sempat terhalang mobil warga yang hendak masuk ke garasi.“Ngebutnya itu karena lewat jalan kampung dan sempat terhalang oleh mobil warga yang mau masuk garasi,” ujar W.Dari informasi yang dihimpun, Bripka AN saat itu bersama istrinya yang hendak melahirkan. Menanggapi kabar tersebut, Kanitreskrim Polsek Rungkut, Iptu Djoko Susanto enggan berkomentar. “Langsung aja ke Propam nanti kalau saya jawab salah,” katanya.