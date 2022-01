Viral Ucapan Ardhito Pramono Akui Sempat Pakai Narkoba

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi Ardhito Pramono terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Sebelum penangkapan itu, Ardhito mengakui bahwa dirinya sempat mengonsumsi narkoba. Hal itu disampaikannya ketika berbincang dengan YouTuber Gofar Hilman.Awalnya, dia mengatakan bahwa dia mengonsumsi narkoba saat remaja dan hal itu membuatnya putus dengan kekasih. Kala itu, dia ketergantungan obat terlarang itu."Sebenarnya peristiwa gue putus sama mantan gue itu karena drugs. Sebelum putus, gue boti (ketergantungan narkoba) banget. Gue (mengonsumsi) magadon. Kalau zaman dulu Aussie jualnya magadon, kalau di sini dumolid sama racikannya tuh. Habis itu gue boti terus," ungkapnya di kanal YouTube milik Gofar Hilman.Ia mengatakan, ketergantungan barang haram itu membuat penggunanya ceroboh dalam bertindak. Selain itu, sulit untuk memahami apa yang salah dan bagaimana yang benar, bahkan pemikirannya cenderung keliru."Kayak yang lo pikir benar tahunya salah. Kelar sudah, enggak make (ketika sedang tidak mengonsumsi narkoba) baru sadar, baru sober basiannya baru cranky. Gue enggak bisa setop, adiktif banget," kenangnya."Sekarang sudah enggak (mengonsumsi narkoba) sama sekali," aku Ardhito Pramono pada video yang diunggah pada tahun 2019 itu.Namun, Ardhito Pramono ditangkap polisi di kediamannya sendiri, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Rabu, 12 Januari 2022. Berdasarkan hasil tes urine, musisi berusia 26 tahun itu positif mengonsumsi narkoba jenis ganja.Ardhito sendiri telah memiliki banyak lagu. Beberapa di antaranya, "Bitterlove", "I Can't Stop Loving You", "Superstar", "Cigarettes of Ours", "Fine Today" (lagu untuk film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini), hingga "I Just Couldn't Save You Tonight" (lagu untuk film Story of Kale: When Someone's in Love).Ardhito Pramono tidak hanya berkarier di dunia musik. Melainkan, juga dikenal sebagai aktor film layar lebar berjudul Story of Kale: When Somenone's in Love dan Story of Dinda: Second Chance of Happiness.