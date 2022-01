Penantian Lima Tahun, Gilang Dirga Umumkan Kehamilan Istri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar bahagia datang dari pasangan artis Gilang Dirga dan Adiezty Fersa. Pasangan yang menikah pada 2016 ini mengumumkan akan segera dikaruniai anak pertama.Gilang dan Adiezty mengunggah foto tes kehamilan yang menunjukkan hasil positif. Di usia kehamilan yang sudah memasuki bulan keempat itu, Gilang dan Adiezty juga memamerkan hasil USG calon anak mereka.Gilang dan Adiezty rupanya sengaja baru mengumumkan kabar bahagia itu di awal tahun 2021. Bakal kehadiran anak pertama tentu membuat Gilang dan Adiezty bahagia tak terkira."Sebenarnya sangat sulit untuk merahasiakannya (dari siapa pun) begitu lama, karena — tentu saja — kami sangat senang dengan ini. Tapi di sinilah kita hari ini, dengan senang hati mengumumkan bahwa sekarang saya HAMIL 16 MINGGU," tulis Gilang di Instagram.Kehadiran calon bayi ini menambah kebahagiaan Gilang Dirga dan Adiezty selama lima tahun menikah. Apalagi, Adiezty sudah beberapa kali mengalami keguguran. Saking bahagianya, Gilang Dirga dan Adiezty sudah menyiapkan inisial nama buat calon bayinya."2022 will be great. Little Baby G is coming this year," tulisnya.Unggahan Gilang dan Adiezty Fersa dibanjiri ucapan selamat dari rekan sesama artis dan warganet lain. Mereka berharap kehamilan Adiezty berjalan lancar."Yeeyyyy, sehat-sehat kalian," tulis Tya Ariestya."Oh My God, congratulation kalian. Bahagia banget lihatnya. Sehat sehat sehat. Lancar pokoknya semua," tulis Gracia Indri.