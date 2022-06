Selamat! Gilang Dirga dan Adiezty Fersa Dikaruniai Anak Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar bahagia datang dari pasangan Gilang Dirga dan Adiezty Fersa. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama.Berita bahagia itu diumumkan langsung oleh Gilang di laman Instagramnya. Dia mengunggah foto menggendong anak bersama sang istri yang baru saja melahirkan."Alhamdulillah Assalamualaikum oma, opa, om, tante dan kakak-kakak Please meet the new boy in town, GIN DIRGA," tulis Gilang Dirga, Rabu (1/6/2022).Menurut Gilang, nama anaknya diambil dari Bahasa Jepang bermakna perak. Enam tahun penantian Gilang dan Adiezty terbayar."GIN (read: 'Gin', not 'Jin') means silver or silvery in Japanese. With the hope that he will always shine the lives around him. Plus, it feels somehow related to our first born, Ace, right?" lanjutnya.Kelahiran bayi Gin tentu memunculkan kebahagiaan besar bagi Gilang dan Adiezty. Seperti diketahui, Adiezty beberapa kali mengalami keguguran.Kabar bahagia dari Gilang dan Adiezty mendapat ucapan selama dari sejumlah artis seperti Rossa, Gading Marten hingga Eko Patrio."Selamat bro @gilangdirga pas hari lahir PANCASILA," tulis Aldi Taher."Alhamdullilah ada ponakan baru, semoga menjadi manfaat dan kebanggaan orang tua, selamat gilang And adiez," komentar Eko Patrio.