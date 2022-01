Sedih! Ardhito Pramono Pakai Baju Tahanan saat Filmnya Tayang Perdana di Bioskop

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Dear Nathan: Thank You Salma yang dibintangi Ardhito tayang hari ini

Jakarta: Musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada Rabu, 12 Januari 2022. Kronologi penangkapan tersebut diungkapkan pihak kepolisian. Awalnya, polisi mendapatkan informasi dari laporan masyarakat."Hasil penyelidikannya mengarah pada tersangka sering menggunakan narkoba jenis ganja. Bermula dari TKP di Kebon Jeruk, Jakarta Barat," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan, kepada wartawan."Dilakukan pengembangan, hingga berakhir di tempat tersangka di Klender, Jakarta Timur," tambahnya.Berdasarkan hasil tes urine, musisi berusia 26 tahun itu positif mengonsumsi narkoba jenis ganja. Barang haram itu juga ditemukan saat penangkapan, dan dijadikan sebagai barang bukti.Barang bukti yang diamankan berupa dua paket ganja seberat 4,80 gram (bruto), satu bungkus kertas papir, 21 pil alprazolam dengan resep dokter, serta satu handphone.Hingga akhirnya, kini Ardhito resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Atas perbuatannya, hukuman pidana pun menantikan Ardhito Pramono. Dia terancam dipenjara selama empat tahun.Penangkapan Ardhito tentu membuat kecewa para fansnya. Apalagi film Dear Nathan: Thank You Salma yang juga dibintangi Ardhito tayang perdana di bioskop mulai hari ini, Kamis, 13 Januari 2022.Film penutup trilogi Dear Nathan ini mengangkat topik yang berbeda. Sutradara Dear Nathan: Thank You Salma, Kuntz Agus, mengungkapkan kisah cinta Nathan dan Salma kali ini tentang pendewasaan dari kedua karakter.Selain Ardhito, film Dear Nathan: Thank You Salma dibintangi oleh Jefri Nichol, Amanda Rawles, Indah Permatasari, Susan Sameh, Diandra Agatha Rendi John, dan Sani Fahreza.