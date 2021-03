Bikin Lagu 'Nissa I Love You', Netizen Persilahkan Malaysia Klaim Aldi Taher

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Artis yang disebut sedang sepi job, Aldi Taher tiba-tiba menjadi sorotan usai ikut-ikutan dalam kasus perselingkuhan Nissa Sabyan dan Ayus Sabyan.Tak cukup dengan hasratnya yang ingin meminang Nissa, kini mantan suami Dewi Perssik tersebut kembali mendadak viral dengan membuat lagu "Nissa I Love You So Much" yang ia unggah di akun sosial medianya.Namun kelakuan Aldi Taher justru lebih banyak mendapat cibiran oleh netizen. Beragam komentar lucu pun membanjiri twitter.Saking geramnya netizen dengan ulah Aldi Taher, ada netizen yang meminta Malaysia untuk mengklaim Aldi Taher."Malaysia please claim Aldi Taher, he's a very talented person ever (Malaysia tolong klaim Aldi Taher, dia adalah orang paling bertalenta yang pernah ada)," tulis netizen."Kenapa si yang punya kasus Nissa sama Ayus yang kena mental Adli Taher," ungkap salah satu akun."Nissa sabyan kalau tau ganjaran dia jadi pelakor adalah dibikinin video sama Aldi Taher, gua rasa enggak mau jadi pelakor," timpal netizen yang lain."Bangun tidur wondering why God created a human being named Aldi Taher," ujar seorang netizen.(UWA)