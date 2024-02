Sempat Minta Tolong di Media Sosial, Begini Penjelasan Olla Ramlan

baca juga: Olla Ramlan Tak Janji Pakai Hijab Selamanya karena Faktor Ekonomi

Artis Olla Ramlan sempat bikin heboh ketika meminta tolong dalam unggahan Instagram. Setelah membuat banyak orang terdekat dan warganet khawatir, Olla memberikan penjelasan maksud unggahannya itu.Unggahan permintaan tolong Olla rupanya ada kaitan dengan permasalahan kulitnya yang mengalami dermatitis perioral. Akibat penyakit ini kulit Olla mengalami ruam karena tidak cocok terhadap reaksi bahan kimia. Hal itu membuat Olla depresi."Jadi kondisi yang seperti itu, aku depresi. Bingung juga harus seperti apa dan akhirnya kena mental," kata Olla Ramlan di Jakarta."Kulit aku sensitif, jadi makin lama ke leher. Aku enggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin aku bisa nutupin pake make up dan foundation tapi aku sedih banget yaa karena wajah aku enggak pernah begini," lanjutnya.Olla mengaku sempat panik karena dia harus memenuhi pekerjaan seperti menjadi pembawa acara di kampanye akbar beberapa waktu lalu. Ditambah lagi, dia tak mau muncul ke publik dengan wajah dan tubuh yang terlihat rusak."Aku bingung, kerjaan banyak. Bagaimanapun kita ngomongin status, aku ini kerja sendiri dengan tiga anak," ucapnya.Olla bersyukur mendapat dukungan penuh dari sejumlah orang terdekatnya. dr. Reza Gladys yang melihat langsung masalah Olla memberikan kesimpulan jika wajah dan tubuh aktris 43 tahun itu akibat penyalahgunaan obat."Olla kirim fotonya ke aku, terus aku lihat langsung ke klinik. Itu penyebabnya bisa karena gaya hidup atau penyalahgunaan obat. Kenapa dia bisa bilang help, ternyata pada saat itu sedang meradang merah-merah. Mau ditutup make up enggak bisa karena itu tekstur. Bintil-bintil ditutup make up juga tetap kelihatan," jelas Reza Gladys.Setelah seminggu melakukan perawatan kondisi kulit Olla Ramlan berangsur membaik. Namun, masih ada beberapa masalah yang harus ditangani."Masih proses perbaikan kulit, di leher masih kelihatan banget. Tapi di sini (wajah) sudah lumayan lebih baik. Alhamdulilah muka aku kembali normal. Sempat ada omongan netizen karena ini karena itu, tapi Alhamdulillah ketemu dokter sampai dokter menjadikan aku brand ambassador," papar Olla Ramlan.Perjuangan Olla untuk memperbaiki masalahnya membuat Reza Gladys terharu. Sebagai orangtua tunggal, niat Olla yang masih mau bekerja mencari nafkah membuatnya memilih bintang film Drama Queen itu sebagai duta klinik Glafidsya miliknya."Ini kan true story ya apa yang dialamin mami Olla. Terus kita lihat banyak masyarakat Indonesia yang mengalami hal serupa sehingga kita jadikan mami Olla brand ambassador," jelas Reza Gladys.