Datangi Rumah Raffi Ahmad, Mantan Member Super Junior Ketagihan Cireng

Mantan member Super Junior, Henry Lau baru-baru ini menyambangi Indonesia. Kedatangannya di Indonesia kali ini diketahui untuk berlibur selama empat hari.Sesampainya di Indonesia, terlihat Henry Lau membagikan momen liburannya. Momen itu dibagikan Henry Lau di media sosial pribadi miliknya, Twitter dan Instagram.Dilihat dari momen yang dibagikan, terlihat Henry Lau bertemu dengan sejumlah artis Indonesia, di antaranya adalah Prilly Latuconsina, Rossa, Afgan, Vidi Aldiano, dan Maudy Ayunda.Selain itu, di hari terakhirnya di Jakarta, Henry Lau juga berkunjung ke rumah Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Kedua pasangan suami istri tersebut menyambut kedatangan Henry Lau dengan suguhan makanan khas Indonesia, cimol, cireng, dan keju aroma.Dalam unggahannya, terlihat Henry Lau sedang mengambil cimol dengan tangan kanannya. Tak ketinggalan, dirinya mencoba cimol dengan bumbu tambahan. Di foto tersebut, terlihat Henry Lau mengenakan T-shirt dan ripped jeans serta snapback.Henry Lau membagikan sejumlah foto saat berjamu ke rumah Raffi, mulai dari berpose dengan Nagita Slavina hingga menggendong Rayyanza."Thanx to @raffinagita1717 i found my favourite food!!! Enak banget cimol ama cireng nya! ill miss you all!!!,” tulis Henry Lau.Melihat unggahan tersebut, netizen pun sontak ramai memberikan komentarnya. Netizen terlihat antusias melihat Henry Lau mencoba mencicipi makanan khas Indoensia tersebut."Welcome to per-aci-an om henry,” tulis salah satu netizen.Tak ketinggalan, Prilly Latuconsina pun juga ikut meninggalkan komentar. “thats also my favorite!!!,” tulisnya.