Baim Wong Daftarkan Citayam Fashion Week Sebagai HaKI, Netizen: Cari Cuan dari Orang Susah

Logo Citayam Fashion Week yang didaftarkan perusahaan milik Baim Wong. Foto: https://pdki-indonesia.dgip.go.id/

(SYN)

Jakarta: Perusahaan milik Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Sejumlah perusahaan lain juga yang melakukan hal serupa.Berdasarkan laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, ada dua perusahaan yang mendaftarkan Citayam Fashion Week. Keduanya berkode kelas 41 (hiburan) berstatus 'Dalam Proses'.PT Tiger Wong Entertainment mendaftarkan merek Citayam Fashion Week pada 20 Juli 2022 sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Sementara itu, Indigo Aditya Nugroho mendaftarkan pada 21 Juli 2022.Kabar ini membuat nama Baim Wong dan Citayam Fashion Week menjadi trending topic di Twitter. Netizen menilai Baim Wong mengambil keuntungan dari warga Citayam yang memperkenalkan fenomena ini."Wong daftarin brand Citayam Fashion Week. Udah overrated (berlebihan) banget nih CFW, norak nih artis2. We can’t have nice things, the riches and attention seeker always ruins it (Kita tidak dapat memiliki hal-hal yang baik, orang kaya dan pencari perhatian selalu merusaknya)," ucap @astarima****."Oh si Baim Wong? Yang doyan nyari cuan dari orang-orang susah? Ga heran. Kan emang doi norak," kata @chaa****."Noh public space buat semua kalangan dipatenin Baim Wong sama istrinya. Makan tuh public space," tutur @helmih****."Kalo ada acara rame rame jangan sampe Baim Wong ngerti. Jadi enggak asik," saran @81****."Gue emg ga begitu suka sama citayam fashion week ini karena menuhin jalanan raya yang seharusnya dipakai buat kendara lalu lalang. TAPI lebih enggak suka lagi sama Baim Wong si kalo gini ceritanya," beber @istr****.