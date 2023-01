Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Penyanyi Afgan Syahreza memang tidak pernah menampilkan kekasihnya ke publik sampai banyak netizen yang beranggapan bahwa penyanyi 32 tahun tersebut masih tetap single.Baru-baru ini Afgan sempat keceplosan mengakui dirinya pernah hampir menikah dengan kekasihnya."Sempet ada, cuman, aduh ya Allah. Nggak papa, biarin mereka tahu. Cuma dalam relationship kan ada prosesnya, kayak pendewasaan and all of that kan," ungkap Afgan yang terlihat keceplosan di kanal youtube Maudy Ayunda.Afgan bercerita pernikahan dengan wanita yang dicintainya itu gagal lantaran mental dari keduanya belum siap."Karena aku merasa relationship dua-duanya harus mentally stable dan ada yang jadi, either salah satunya jadi jangkar gitu loh," tuturnya.Meski sempat gagal menikah, Afgan masih berharap mendapatkan wanita yang cocok untuk menjadi pasangan hidupnya kelak."Aku berharap sih. Yah, mudah-mudahan i can follow your step (menikah)," ujar Afgan.Mendengar cerita dari sahabatnya, Maudy Ayunda juga mendoakan Afgan agar dapat menemukan wanita yang diinginkan."Aku berharap kamu menemukan kebahagiaan. I hope you guys get back together," tutur Maudy.