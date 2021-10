Identitas Line Bocor, Begini Tanggapan Iqbaal Ramadhan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Klarifikasi Iqbaal Ramadhan terkait ID Line pribadinya yang bocor. Sumber: Instagram @iqbaal.e

(SYN)

Jakarta: Identitas aplikasi pesan Line milik aktor Iqbaal Ramadhan bocor. Hal itu pun langsung direspons oleh pemeran Dilan 1990 tersebut.Iqbaal Ramadhan memberikan klarifikasi melalui akun Instagramnya. Ia mengaku tak panik dengan kebocoran data tersebut."Iya, gue tau Line ID gue bocor. Biasa aja, gak perlu heboh," tulis Iqbaal Ramadhan dalam Instagram Story @iqbaal.e, Senin, 11 Oktober 2021.Ia mengaku bahwa ID Line Sembilansatusatu miliknya bersifat pribadi. Namun, kini akun itu dibuka untuk publik."Tapi setelah dipikir-pikir, I guess nothing is too personal (tidak ada yang terlalu pribadi). Jadi, feel free to add me (silakan jika mau menambahkan saya) kalo mau :)," lanjut Iqbaal Ramadhan.Ia menyebutkan bahwa banyak akun Line yang menambahkan dia sebagai teman dan mengirimkan pesan. "Seru juga sih ngobrol-ngobrol receh," tambah Iqbaal Ramadhan.Karena banyak pesan yang masuk, pemeran utama film Ali & Ratu Ratu Queens itu meminta para penggemar sabar menunggu balasan."Chatnya jadi ribuan nih!!! Kalau gue gabut & pertanyaan lo absurd sih paling gue respons," terang Iqbaal Ramadhan.Baca: Iqbaal Ramadhan Punya 'Kembaran', Netizen: Bismillah Ini Aja Iqbaal Ramadhan mengambil hikmah dari kebocoran tersebut. Ia menilai tak ada kesalahan, hanya kecelakaan yang menyenangkan."And I am more than happy to chat with you to kill time (dan saya sangat senang mengobrol dengan Anda untuk menghabiskan waktu)," ucap dia."Intinya, seru-seruan aja, okeh? See you on the other side (sampai bertemu di sisi lain)!" tutup Iqbaal Ramadhan.