Disentil Sean Gelael, Jerome Polin Jelaskan Maksud Cuitannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(RUL)

Jakarta: YouTuber Jerome Polin langsung menghubungi Sean Gelael melalui Direct Message (DM) Instagram usai cuitannya di Twitter heboh. Ia menjelaskan maksud tweet-nya tersebut kepada Sean.Dari obrolan DM yang dibagikan oleh Jerome di Twitter, mahasiswa Waseda University meminta maaf apabila cuitannya menyinggung Sean dan pembalap lainnya. Sebelumnya, pembalap Indonesia Sean memang sempat menegur Jerome karena kicauannya itu dinilai tidak menghormati pembalap Indonesia.Jerome mengomentari artikel tentang Mario Suryo Aji, pembalap Indonesia yang akan berlaga di ajang Moto3 2022. Dalam cuitanya Jerome menanyakan apakah ada pembalap Indonesia ada yang mentas di ajang internasional.“GILEE KEREN BANGET! Ada gak sih pembalap Indonesia yang balapan di balapan Internasional??#IndonesiadiMotoGP,” tulis Jerome yang menyertakan artikel dari media online, seperti dilihat Medcom.id, Rabu, 26 Januari 2022.Pertanyaan Jerome itu kemudian memantik pro kontra. Dan kemudian mendapat sentilan dari Sean.“Bang Sean! Salam kenal ya, aku baru liat di Twitter dan langsung meluncur ke sini bang. Wah maaf banget yah bang,” tulis Jerome dalam tangkap layar yang diunggah di akun Twitternya @JeromePolin, seperti dilihat Medcom.id, Rabu, 26 Januari 2022.Jerome pun menjelaskan maksud tweet-nya itu untuk pembalap motor. Sesuai, artikel yang ditautkan.“Yang aku maksud di twit itu untuk balapan motor (menyambung yang ada di link beritanya) tanpa mengurangi hormat ke Bang Sean dan pembalap-pembalap lainnya. Makasih banyak atas peringatannya mohon bantuannya supaya Jerome makin kritis mencari tahu ya bang,” tulis Jerome.(Tangkap layar obrolan Jerome dan Sean foto: Twitter)Pesan tersebut dibalas oleh Sean. Pembalap 25 tahun itu memberi nasihat kepada Jerome agar lebih berhati-hati.“Aman bro, gw tau lo ga bermaksud apa-apa. Tapi Insyaallah kedepannya sebagai orang yang dipandang banyak orang dan yang punya platform besar. Tolong lah untuk lebih ati-ati, dan mungkin malah lebih kasih motivasi aja. Aku tau itu tim campaign atau apapun itu, tapi jangan sampai begitu juga. Thank you ya bro,” balas Seang.Menanggapi respons Sean tersebut, YouTuber 23 tahun itu mengaku dapat banyak nasihat. Kejadian ini juga bakal menjadi pelajaran untuk dirinya.“Halo semua, tadi aku dan bang gelael berdiskusi mengenai tweet ini dan aku dapet banyak nasehat dari beliau. Thank you buat semua yang udah kasih nasihat, info2, dll. Im sorry and will learn from this,” tulis Jerome.