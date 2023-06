Dinar Candy Foto Mesra dengan Alan Walker, Netizen Iri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Unggahan Dinar Candy di media sosial sukses mencuri atensi warganet. Pasalnya, dalam foto dan video yang dia unggah, Dinar terlihat mesra dengan musisi internasional, Alan Walker.Alan Walker saat ini memang sedang berada di Jakarta untuk tampil di acara Formula E akhir pekan kemarin. Dalam foto yang diunggahnya, Dinar terlihat memeluk Alan Walker yang memakai hoodie khasnya."I like your idea music @alanwalkermusic. The new one hero," tulis Dinar Candy.Sementara dalam video di unggahan berbeda, Dinar juga kembali memamerkan kemesraan dengan Alan Walker. Mereka tampak menghadiri syuting sebuah acara sebelum Dinar menghampiri Alan."So funny today thank u," tulis Dinar Candy lagi.Unggahan Dinar itu langsung menuai banyak reaksi dari netizen. Mereka merasa iri Dinar bisa sedekat itu dengan Alan Walker, bahkan sampai dengan bebas memeluknya."Saya ngefans sama dia teh. Salam ya buat dia," tulis warganet."Meluknya juga kayak meluk guling kamu dinar," timpal netizen."Lucky you ka ketemu alan," komentar yang lain.