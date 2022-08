Kento Yamazaki Digosipkan Menikah dengan Suzu Hirose, Fans Yamaken Patah Hati Berjemaah

Digosipkan menikah dengan Suzu Hirose

Kento Yamazaki dan Suzu Hirose tinggal bersama

Penjelasan agensi

Fans Yamaken patah hati

Jakarta: Aktor Kento Yamazaki ramai menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Pemicunya beredar rumor Kento Yamazaki akan menikah tahun depan. Kabar ini membuat fans Yamaken patah hati.Dalam sebuah cuitan, aktor 27 tahun itu dikabarkan akan menikah dengan lawan bermainnya di film live-action Your Lie in April, Suzu Hirose. Cuitan yang dibarengi dengan unggahan dari weekly-jitsuwa.jp itu menyebut Kento akan menikah tahun depan.(Pemeran utama Your Lie in April dikabarkan menjalin hubungan (Foto: C&I entertainment)“Rumor, pemeran utama Your Lie in April Suzu Hirose dan Kento Yamazaki dikatakan akan menikah pada Maret tahun depan,” tulis unggahan akun @hejisenpai, seperti dikutip Medcom.id, Rabu, 3 Agustus 2022.Dikutip dari laporan Shukan Bunshun, pada Juni 2022 lalu Yamazaki dan Hirose sudah tinggal bareng. Diketahui Hirose baru saja pindah ke apartemen mewah.Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa keduanya jarang pulang ke rumahnya sendiri. Bahkan pemeran utama serial Alice in Borderland itu sering menginap di apartemen Hirose.Agensi keduanya memberi respons terkait hubungan mereka dan rencana menikah. Mereka menyampaikan bahwa itu urusan pribadi keduanya."Kami menyerahkan urusan privat kepada mereka berdua," jawab kedua agensi yang menaungi mereka, seperti dikutip dari Shukan Bunshun, Rabu, 3 Agustus 2022.Kabar Yamazaki akan menikah dengan dengan Hirose itu membuat fans Yamaken patah hati. Mereka menyampaikan patah hati secara berjemaah di Twitter.“Kento Yamazaki menikah, bukankah dia baru saja berkencan beberapa bulan yang lalu?!!,” cuit salah satu netizen.“Ikemen bebeb gue Kento Yamazaki aja mau nikah woy,” cuit netizen lainnya.“Kamu tidak bisa memberitahuku bahwa Kento Yamazaki akan menikah dan masih berharap aku baik-baik saja,” balas netizen lainnya.Banyak cuitan yang dibarengi dengan meme yang menunjukkan mereka belum bisa menerima idolanya akan menikah.(Cuitan netizen soal rumor Yamazaki menikah)(Meme Kento Yamazaki menikah)