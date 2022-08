Maudy Ayunda dan Suami Terkena Dampak Banjir Bandang di Seoul

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Maudy Ayunda membagikan kondisi dirinya dan suami, Jesse Choi yang sedang berada di Seoul, Korea Selatan yang kini tengah dilanda banjir bandang.Diberitakan, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Seoul, Korea Selatan. Akibatnya air menggenangi kota tersebut, hingga merendam jalanan utama dan kendaraan yang melintasinya.Salah satu artis Indonesia, Maudy Ayunda bersama sang suami, Jesse Choi yang berasal dari Korea Selatan diketahui sedang berada di wilayah tersebut. Hal itu memicu kekhawatiran publik terhadap kondisi Maudy Ayunda dan Jesse Choi.Melalui Instagram Stories, Maudy akhirnya memberikan informasi terkait kondisinya bersama sang suami. Ia mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mengkhawatirkannya, dan ia pun membenarkan bahwa Seoul memang diguyur hujan deras.“Thank you so much buat teman-teman yang sudah checking up on us. Memang Seoul itu kemarin malam hujan deras banget, banget, banget, banget,” ucap Maudy Ayunda.Maudy mengaku bahwa kondisi cuaca yang tidak bersahabat itu menunda kegiatannya dan ia beserta suami tertahan di jalan selama dua jam.“Dan kami kebetulan ada plan dinner, terus kita stuck di jalanan selama dua jam, enggak gerak. Dan sebenarnya itu jarang banget terjadi di Seoul," lanjutnya.Namun demikian, Maudy Ayunda memastikan kondisi dirinya dan dan Jesse Choi bak-baik saja dan aman, ia juga kembali mengatakan terima kasih karena sudah menanyakan kondisinya.“We are all good. We are safe. Again, thank you for checking on us, we are all good," tutupnya.